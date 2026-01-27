Manisa'da Kamu Binalarına GES Kuruluyor: 17 Bina 2026'da Enerji Verimli Hale Gelecek

Manisa'da okul, yurt ve hastanelere Güneş Enerji Sistemleri kurulacak; 2026'nin ikinci yarısında 17 kamu binası enerji verimli hale getirilecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:31
Manisa'da Kamu Binalarına GES Kuruluyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa’nın ilçelerindeki okul, yurt ve hastanelere Güneş Enerji Sistemleri (GES) kurulacağını açıkladı.

Proje ve hedefler

Yenişehirlioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu Binaları Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Manisa’daki kamu binalarında yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılacağını ifade etti.

"Proje ile enerji verimliliği artırılarak kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor. 2026 yılının ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan uygulama kapsamında Manisa genelinde üniversiteler, okullar, hastaneler ve yurtlar başta olmak üzere toplam 17 kamu binası enerji verimli hale getirilecek. Uygulamayla birlikte enerji tasarrufu sağlanacak, maliyetler düşürülecek ve çevreye duyarlı bir dönüşüm gerçekleştirilecek"

Eğitim ve sağlıkta sürdürülebilirlik

Yenişehirlioğlu, güneş enerjisinin kamu binalarında kullanılmasının Manisa için uzun vadeli ve stratejik bir kazanım olduğunu vurguladı.

"Eğitim ve sağlık gibi toplumun temel yapı taşlarını oluşturan alanlarda güneş enerjisinin kullanılması, hem bugünü hem de geleceği gözeten çevreci bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Projenin Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyoruz"

Projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Yenişehirlioğlu, sürdürülebilir çevre vizyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

