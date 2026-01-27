Uşak Belediyesi 2025'te Bütçe Fazlası Veren İlk 10 Belediye Arasına Girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Uşak Belediyesi, 2025 bütçe haritasında ilk 10 belediye arasına girerek mali disiplin ve finansal sürdürülebilirlikte öne çıktı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:38
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2025 yılı Belediye Bütçesi Fazla Veren İller Haritasında Uşak Belediyesi ilk 10 belediye arasına girerek önemli bir finansal başarı kaydetti. Haritada Uşak’ın renk skalasının maviye dönmesi, belediyenin bütçe disiplinini ve öz kaynak kullanımındaki başarısını gözler önüne serdi.

Başkan Özkan Yalım’ın Değerlendirmesi

Belediye Başkanı Özkan Yalım, alınan sonuçları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Çalışma arkadaşlarım ve benim için en önemli şey halkın parasını yine halk için ve doğru şekilde kullanmak.” dedi. Yalım, göreve geldiklerinde belediyenin araçlarının kiralık ve icralık olduğunu, yapılan akıllı hamlelerle bu durumun düzeltildiğini ve belediyeye çok sayıda aracın kazandırıldığını vurguladı.

Başkan Yalım, sosyal yardımların da geçmiş dönemlere göre kat kat arttığını belirterek, “İhtiyaca yönelik hizmetleri baz alarak sosyal belediyeciliği Uşak halkıyla tanıştırdık. Uşak Belediyesi’nin ve Uşak halkının başarılarını görüyoruz. Bu düsturla hizmetlerimizi aynı sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şeffaflık, Borç Yönetimi ve Vizyon Projeler

Yalım, belediye bütçesinin şeffaflık ilkesiyle yönetildiğini söyleyerek, “Önceki dönemde oluşan borçları ödemeye devam ederken bir taraftan da hemşerilerimize hizmet götürmek için uğraşıyoruz. Şehrimizin alt yapı ve üst yapı sorunlarına karşı çözümler üretiyoruz. Bu çalışmaları yaparken tüm vatandaşlarımızın görebileceği şekilde bütçemizi yönetiyor ve paylaşıyoruz.” dedi.

Doğru bütçe yönetimi sayesinde yakında vizyon projelerini hayata geçireceklerini belirten Yalım, Yeni Otogar, Mende Pazarı çevre düzenlemesi ve Çarşamba Pazarı yenileme çalışmaları gibi projelerle kentin çehresinin değişeceğini ifade etti: “Çünkü hemşerilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Çünkü bizim sevdamız Uşak.”

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

