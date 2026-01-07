Kula'da CHP’li Meclis Üyelerinden Kooperatife Bedelsiz Tahsis Kararının İptali

Kula Belediye Meclisi, 2025/74 sayılı kararla Akgün Mahallesi'ndeki belediye taşınmazının Esen Çınar başkanlığındaki kooperatife bedelsiz tahsisini oy çokluğuyla iptal etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 20:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:51
Kula'da CHP’li Meclis Üyelerinden Kooperatife Bedelsiz Tahsis Kararının İptali

Kula Belediye Meclisi, kooperatife bedelsiz tahsis kararını iptal etti

Kula Belediye Meclisi, belediyeye ait bir taşınmazın kooperatife bedelsiz tahsisine ilişkin aldığı kararı yürürlükten kaldırdı. Karar, meclis tutanaklarına göre 2025/74 sayılı karar ile Sınırlı Sorumlu Kula Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne yönelik bedelsiz tahsisi kapsıyordu.

Meclis süreci ve oy kullanımı

Ek gündem maddesi olarak meclise taşınan iptal önergesi, Adem Akar, Mutlu Keskin, Murat Kaynak, Mustafa Gökay, Semra Gündüz, Hilal Çetintaş ve Mahmut Çalık imzalarıyla sunuldu. Gündeme alınması, Cumhur İttifakı meclis üyeleri, CHP'li meclis üyeleri ve Bağımsız meclis üyelerinin kabulüyle sağlandı.

Meclisteki görüşmelerin ardından, Akgün Mahallesi'nde bulunan belediye mülkiyetindeki taşınmazın kooperatife bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin karar oy çokluğuyla iptal edildi. Böylece söz konusu meclis kararı geçerliliğini yitirdi ve kooperatifin belediyeye ait taşınmazı bedelsiz kullanma hakkı sona erdi.

Parti içindeki tutum farklılıkları

İptal kararının CHP'li meclis üyeleri tarafından gündeme getirilmesi ve mecliste yapılan oylama, parti içindeki tutum farklılıklarını belirgin şekilde ortaya koydu. İptal edilen tahsisin, CHP Kula İlçe Başkanı Esen Çınar'ın başkanlığını yaptığı kooperatifi kapsadığı meclis tutanaklarına yansıdı.

KULA BELEDİYE MECLİSİ’NDE, BELEDİYEYE AİT BİR TAŞINMAZIN KOOPERATİFE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN...

KULA BELEDİYE MECLİSİ’NDE, BELEDİYEYE AİT BİR TAŞINMAZIN KOOPERATİFE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN ALINAN KARAR İPTAL EDİLDİ. CHP’Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN İMZASINI TAŞIYAN 2025/74 SAYILI MECLİS KARARIYLA AKGÜN MAHALLESİ’NDE BULUNAN BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZIN, SINIRLI SORUMLU KULA EMEKÇİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ’NE BEDELSİZ OLARAK TAHSİS EDİLMESİNE YÖNELİK KARAR YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

KULA BELEDİYE MECLİSİ’NDE, BELEDİYEYE AİT BİR TAŞINMAZIN KOOPERATİFE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fidan, Enver İbrahim ve Mohamed Hasan Ankara'da Görüştü
2
Erdoğan - Enver İbrahim: Türkiye-Malezya İşbirliğinde 10 Milyar Dolar Hedefi ve Stratejik Konsey
3
Balıkesir'de İmar Yolsuzluğu İddiası: 4 Gözaltı
4
Erdoğan: 'Ankara'ya Su Bile Veremeyenlere Milletimizi Bırakmayacağız'
5
Gülşah Durbay'ın Adı Yunusemre'de Kadın Kafede Yaşatılacak
6
Erdoğan’dan Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı
7
Kula'da CHP’li Meclis Üyelerinden Kooperatife Bedelsiz Tahsis Kararının İptali

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları