Kula'da CHP’li Meclis Üyelerinden Kooperatife Bedelsiz Tahsis Kararının İptali

Kula Belediye Meclisi, kooperatife bedelsiz tahsis kararını iptal etti

Kula Belediye Meclisi, belediyeye ait bir taşınmazın kooperatife bedelsiz tahsisine ilişkin aldığı kararı yürürlükten kaldırdı. Karar, meclis tutanaklarına göre 2025/74 sayılı karar ile Sınırlı Sorumlu Kula Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne yönelik bedelsiz tahsisi kapsıyordu.

Meclis süreci ve oy kullanımı

Ek gündem maddesi olarak meclise taşınan iptal önergesi, Adem Akar, Mutlu Keskin, Murat Kaynak, Mustafa Gökay, Semra Gündüz, Hilal Çetintaş ve Mahmut Çalık imzalarıyla sunuldu. Gündeme alınması, Cumhur İttifakı meclis üyeleri, CHP'li meclis üyeleri ve Bağımsız meclis üyelerinin kabulüyle sağlandı.

Meclisteki görüşmelerin ardından, Akgün Mahallesi'nde bulunan belediye mülkiyetindeki taşınmazın kooperatife bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin karar oy çokluğuyla iptal edildi. Böylece söz konusu meclis kararı geçerliliğini yitirdi ve kooperatifin belediyeye ait taşınmazı bedelsiz kullanma hakkı sona erdi.

Parti içindeki tutum farklılıkları

İptal kararının CHP'li meclis üyeleri tarafından gündeme getirilmesi ve mecliste yapılan oylama, parti içindeki tutum farklılıklarını belirgin şekilde ortaya koydu. İptal edilen tahsisin, CHP Kula İlçe Başkanı Esen Çınar'ın başkanlığını yaptığı kooperatifi kapsadığı meclis tutanaklarına yansıdı.

