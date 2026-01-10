10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazze Vurgusu

Mustafa İşeri, 10 Ocak mesajında Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri andı, 200'den fazla basın mensubunun katledildiğini ve sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:01
Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri'nin mesajı

Adıyaman Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri andı ve yaşanan zulme karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

İşeri, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılarda gazetecileri ve ailelerini bilinçli şekilde hedef aldığını belirterek, bugüne kadar 200’den fazla basın mensubunun katledildiğini ifade etti. Gazetecilere yapılan saldırıların amacının, dünyaya yansıyan gerçekleri örtbas etmek olduğunu dile getirdi.

Başkan İşeri'nin mesajından: 'Gazze başta olmak üzere Filistin’de insanlık dışı muamelelerle katledilen tüm basın mensubu kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum. Dünyadaki tüm gazeteciler cemiyetlerinin, aydınların, yazarların ve vicdan sahibi herkesin Gazze’de yaşanan soykırıma karşı ayağa kalkması ve artık somut adımların atılmalıdır'

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden basın mensuplarını da unutmayan İşeri, pandemi ve depremde vefat eden gazetecilere de Allah’tan rahmet, ailelerine ve basın camiasına başsağlığı diledi.

İşeri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün basın mensuplarının yalnızca mesleki haklarının değil, aynı zamanda can güvenliklerinin ve ifade özgürlüklerinin de hatırlanması gereken önemli bir gün olduğunu sözlerine ekledi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

