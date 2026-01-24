MHP Salihli'den 'Hayırlı Günler Komşum' Ziyaretleri Sürüyor

İlçe merkezinde ve mahallelerde esnafla bir araya geldiler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanlığı, "Hayırlı günler komşum" sloganıyla ilçe merkezi ve mahallelerde hane, esnaf ve kahvehane ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında parti yöneticileri; esnafın talep ve sorunlarını yerinde dinleyip not alıyor.

MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek ve yönetimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda başlatılan "Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri" kapsamında Salihli’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Program çerçevesinde iş yerlerini tek tek ziyaret eden İlçe Başkanı Tüfek, esnafın taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerde vatandaşların beklentileri kayıt altına alınırken, partinin yerel ve genel politikaları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Samimi sohbetlerin öne çıktığı programlarda esnafın ilgisinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Halil Tüfek ziyaretlerde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu siyaset anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacak. Tasayı dinlemeye, kaygıyı anlamaya, sıkıntıyı paylaşmaya geliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Her derdi paylaşarak, her gönüle dokunarak daha aydınlık yarınlara yürüyoruz."

MHP Salihli İlçe Teşkilatı önümüzdeki günlerde de mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam edeceğini duyurdu.

