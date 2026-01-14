Fransa, 6 Şubat'ta Grönland'da Konsolosluk Açıyor

Barrot: ABD'nin Grönland politikası kabul edilemez

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, geçen yıldan bu yana planlanan adımın parçası olarak 6 Şubat'ta Grönland'da bir konsolosluk açılacağını duyurdu.

Barrot, RTL Radyosu'na yaptığı açıklamada ABD'nin Grönland politikasına karşı çıktığını belirtti ve Washington'un ada üzerinde baskı kurma çabalarını eleştirdi. Bakanın sözleri şöyle: "Başka bir NATO üyesine saldırmak hiçbir anlam ifade etmez; hatta bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarlarına bile aykırı olur. Bu nedenle bu şantajın açıkça sona ermesi gerekir".

Barrot, Trump yönetiminin baskılarına rağmen konsolosluk açma planının sürdüğünü vurguladı.

Trump'ın açıklamaları ve uluslararası tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın stratejik konumu ve doğal zenginlikleri nedeniyle adanın ABD için bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu savunmuş; Danimarka'ya bağlı adanın, Rusya ve Çin tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için ABD'nin kontrol ve korumasına girmesi gerektiğini söylemişti.

Danimarka ve Grönland liderlerinden karşı çıkış

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile düzenlediği basın toplantısında, "Biz diyalog ve işbirliği arayışı içindeyiz. Çatışma istemiyoruz. Fakat mesajımız net, Grönland satılık değil. Bunu daha en başından açıkça ifade ettik" dedi.

Grönland Başbakanı Nielsen ise adanın Avrupa ve transatlantik çevreye güçlü bir aidiyeti olduğunu, bunun ancak Danimarka’ya bağlı özerk bir yapı çerçevesinde mümkün olduğunu belirterek, "Anlamaları gereken bir şey var; Grönland, ABD’ye ait olmayacak. Grönland’ı ABD idare etmeyecek ve ABD’nin bir parçası olmayacak. Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD’yi değil Danimarka’yı seçiyoruz. NATO’yu, Danimarka’yı ve AB’yi seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

