MİMDER'den Bakan Kurum'a Malatya Yerinde Dönüşüm Raporu

Sektörel sorunlar ve iş birliği çağrısı

MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek Malatya'daki yerinde dönüşüm çalışmalarına ilişkin detaylı bir rapor sundu.

Bülbüloğlu, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen yerinde dönüşüm sürecinde yaşanan sıkıntıları Bakan Kurum’a aktardı ve sürecin hızlandırılması ile uygulamadaki sorunların çözümü için destek talep etti.

Geçtiğimiz ay Antalya'da İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından düzenlenen 7. İnşaat Sektör Çalıştay raporunu da takdim eden Bülbüloğlu, Bakan Kurum’un gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Bülbüloğlu, Malatya'da özellikle yerinde dönüşüm süreci başta olmak üzere sektörün karşılaştığı sorunların çözümünde destek ve iş birliği çağrısı yaparak dernek olarak hazır olduklarını ifade etti.

MİMDER BAŞKANI MEHMET BÜLBÜLOĞLU, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM'A MALATYA'DAKİ YERİNDE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ RAPOR SUNDU.