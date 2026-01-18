MİMDER'den Bakan Kurum'a Malatya Yerinde Dönüşüm Raporu

MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Bakan Murat Kurum’a Malatya’daki yerinde dönüşüm çalışmalarına ilişkin rapor sunarak destek ve iş birliği talep etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:25
Sektörel sorunlar ve iş birliği çağrısı

MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek Malatya'daki yerinde dönüşüm çalışmalarına ilişkin detaylı bir rapor sundu.

Bülbüloğlu, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen yerinde dönüşüm sürecinde yaşanan sıkıntıları Bakan Kurum’a aktardı ve sürecin hızlandırılması ile uygulamadaki sorunların çözümü için destek talep etti.

Geçtiğimiz ay Antalya'da İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından düzenlenen 7. İnşaat Sektör Çalıştay raporunu da takdim eden Bülbüloğlu, Bakan Kurum’un gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Bülbüloğlu, Malatya'da özellikle yerinde dönüşüm süreci başta olmak üzere sektörün karşılaştığı sorunların çözümünde destek ve iş birliği çağrısı yaparak dernek olarak hazır olduklarını ifade etti.

EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

