Denizli'de Gümüşler DSİ Kavşağı Tartışması: Subaşıoğlu 'Bizi takip etsinler'

AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Gümüşler DSİ Kavşağı projesini tekrar gündeme taşıdı: 'Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz'.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:37
Denizli'de Gümüşler DSİ Kavşağı Tartışması: Subaşıoğlu 'Bizi takip etsinler'

Gümüşler DSİ Kavşağı yatırımı tekrar tartışma konusu oldu

Denizli’de Gümüşler DSİ Kavşağı tartışması, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’nun katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Subaşıoğlu, kavşak düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini sadece son günlerde değil, yaklaşık üç aydır her platformda dile getirdiklerini belirtti.

Subaşıoğlu’ndan çağrı: 'Bizi takip etsinler'

Perşembe günü gerçekleşen Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısından bir gün önce Gümüşler Mahallesi’nden video yoluyla seslenen Subaşıoğlu, trafik sorununa dikkat çekmiş ve kavşak yapılmasını talep etmişti. Gümüşler Bulvarı, Cinkaya Bulvarı ve Fabrikalar Caddesi’nin kesiştiği noktada konuşan Subaşıoğlu, Ak Parti döneminde hazırlanan projeyi hatırlatarak yetkililere şu çağrıda bulundu: 'O projeyi raftan indirin, tüp sistemiyle, yarma sistemiyle buraya köprülü kavşak yapın ve trafiği bir an önce rahatlatın'.

Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan karşılık

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu konuyu meclis gündemine taşıdı. Başkan Çavuşoğlu, "Biz zaten gündeme alıyoruz. Hani tatlı su kurnazı gibi şark kurnazı gibi bu işlerin kimseye faydası olmaz" ifadelerini kullandı. Ardından, saha çalışması ve şeffaflık vurgusu yaparak, yapılacak işlerden önce video çekilmesini ve iş teslim süreçlerinin düzenlenmesini önerdi. Meclis konuşmasında ayrıca, "Bugün karar alacağız. Yarın ‘ben dedim yaptı’ya dönecekse bütün dertlerden kurtarayım" diye konuştu.

Subaşıoğlu: Projeler raftan indirilmeli

AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, konuyla ilgili açıklamasında partisinin projelere öncülük ettiğini ve mevcut yönetimin iki yılı geride bırakmasına rağmen yeni proje üretmediğini söyledi. Subaşıoğlu, "Bu arkadaşlarımız maalesef seçildikten iki yıl geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar ne kendileri bir proje yaptılar ne de Ak Parti Büyükşehir döneminde yapılmış projeleri raftan indirdiler. Tamamı tozlu raflarda bekliyordu" diyerek, ekipleri sıkıştırdıklarını ve kaynakların doğru kullanılmasını istediklerini belirtti.

Yol düzenlemesi talebini yaklaşık üç aydır dile getirdiğini yineleyen Subaşıoğlu, "En nihayet billboardlardan, fotoğraflardan indiler. Bir tane Gümüşler’deki DSİ Kavşağını yapmaya karar verdiler. Ben de açıkçası bir an önce bunu yapın dedim ama bunu yaklaşık üç aydır söylüyordum. Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

