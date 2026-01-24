Özgür Özel Yalova Mitinginde: "Millet İradesine Sahip Çıkıyor"

CHP lideri mitingde şehitleri andı, Uğur Mumcu'yu andı ve programını anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu.

Konuşmasının başında, 29 Aralık 2025 tarihinde Yalova’da DEAŞ’e yönelik operasyonda şehit düşen polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit için rahmet dileyen Özel, ailelerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Ankara’dan, Uğur Mumcu anma programından gelerek sözlerine başladığını belirten Özel, Mumcu’yu kaybetmenin acısını hatırlattı: "Ankara’da karlı bir günde, o biz görelim diye görülmeyeni göstermek için kullandığı gözlükleri, yazılmayanı yazmak için kullandığı kaleminin kar üstüne düştüğü o günde kaybettik Uğur Mumcu’yu. O zamanda bugünkü DEAŞ canileri gibi karanlık odaklar ve onlara yol verenler Uğur Mumcu gibi cumhuriyet değerlerini savunan... Ölümünün 33. yılında bir kez daha özlemle, rahmetle ve minnetle anıyoruz."

Yalova’ya kışın ortasında miting yapmaya gelmediklerini vurgulayan Özel, meydanda toplanma gerekçesini şöyle açıkladı: "Biz buraya bir hak aramaya, itiraz etmeye, sesimizi yükseltmeye, her türlü adaletsizliğe—emeklilere yapılan adaletsizliklere, emekçilere yapılanlara, her yaştan insanımızın gelecek kaygılarına—ve bu ülkenin cumhuriyetle bulduğu seçme ve seçilme hakkına, sandığa sahip çıkmaya, seçtiklerimize ve irademize sahip çıkmaya geldik."

Partinin ekonomik ve sosyal yaklaşımını aktaran Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi asla ne sermayenin ne iş insanının ne fabrikatörün düşmanıdır. Onlara daha çok kazanacakları ama vergilerini adil ödeyip eşitçe paylaşacakları bir düzen sunacağız" dedi.

Özel, dış politika ve gençlik vaatlerini şu ifadelerle sıraladı: "CHP döneminde Türkiye’deki gençlerin vize sorunu kalmayacak. Buradan açıkça ilan ediyoruz. CHP gelecek Türkiye Avrupa Birliği’ne girecek. Vizesiz Avrupa, yasaksız Türkiye olacak." Ayrıca her mahallede devlet kreşleri ve her şehirde devlet yurtları sözü vererek, "Ne öğrencimizi ne emeklimizi sokakta bırakmayacağız. Barınma sorunu devletin sorunu olacak. Yoksulun sorunu olmayacak" diye konuştu.

Konuşmasını AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerle sürdüren Özel, "Böyle bir ülkeyi kurmak için bir tek şeye ihtiyaç var. AK Parti’nin kara düzeni gidecek, Türkiye Cumhuriyeti’nde halkın iktidarı kurulacak. Bu iktidarı kurmaya var mısınız? İşte bunun için bu meydandayız" ifadeleriyle mitingi sonlandırdı.

