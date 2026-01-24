Trump'tan Kanada'ya Çin Uyarısı: Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ottawa'nın Çin ile kurabileceği olası ticari ilişkilere sert tepki gösterdi. Trump, Kanada'nın Çin ile yakınlaşmasının kabul edilemez sonuçlara yol açacağını savundu.

Trump'ın tehdidi

Trump paylaşımında, "Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’den ABD’ye gönderilen ürünler için bir ‘teslimat limanı’ yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada’dan ABD’ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırma riski taşıyor.

Yeni bir paylaşım: 'Çin'in Kanada'yı ele geçirmesi'

Trump, daha sonra paylaştığı başka bir mesajda şu uyarıyı yaptı: "Dünyanın en son ihtiyacı olan şey Çin’in Kanada’yı ele geçirmesidir. Bu asla olmayacak, hatta gerçekleşmeye yaklaşamayacak bile". Bu sözler, Washington-Ottawa hattındaki tansiyonu artırdı.

Geçmiş eleştiriler ve Carney'nin yanıtları

Trump, daha önce de Kanada’nın Çin ile ilişkilerini eleştirmiş, Grönland meselesi üzerinden Carney'yi hedef göstermişti. Trump, Kanada'nın Çin ile iş yapmayı tercih ettiğini savunurken, Carney ise Dünya Ekonomik Forumu'nda NATO ve Arktik güvenliği konularına değinerek tarifelerin ve ekonomik baskı araçlarının kullanımına yönelik eleştirilerde bulundu. Carney, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Barış Kurulu davetinin geri çekilmesi

Trump, Carney'e daha önce sunduğu Barış Kurulu'na katılma davetini geri çektiğini belirterek, ilgili mektubun geri çekildiğini duyurdu. Bu adım, iki lider arasındaki gerilimin diplomatik boyuta taşındığını gösterdi.

Carney'in Pekin ziyareti

16 Ocak tarihinde Pekin'i ziyaret eden Carney, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Görüşme sonrasında Carney, Kanada ile Çin arasında ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleri başta olmak üzere işbirliğinin geliştirilebileceğine yönelik çalışmalar üzerinde durduklarını açıkladı.

Carney, Çin'in Kanada'dan gelen kanola yağı üzerindeki vergileri 1 Mart'a kadar yüzde 85'ten yüzde 15'e indirmesinin beklendiğini, ayrıca Kanada'nın Çin'in elektrikli araçlarına ayrıcalıklı ülke oranı olan yüzde 6,1 oranında vergi uygulamayı kabul ettiğini söyledi. Bu ziyaret, Çin'e 2017'den bu yana Kanada'dan başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Gelişmeler, ABD-Kanada-Çin üçgeninde ekonomik ve diplomatik dengelerin kısa sürede yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.

