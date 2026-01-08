Prof. Dr. Akdağ’dan ETSO Ziyareti: Erzurum’da Yatırım ve Restorasyon

Prof. Dr. Akdağ’dan ETSO Ziyareti

Önceki Dönem Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek devam eden restore çalışmalarını ve yenilenen hizmet alanlarını inceledi. Yapılan çalışmaları beğeniyle karşıladığını ifade eden Akdağ, ETSO’nun kurumsal kimliğine yakışır bir dönüşüm süreci yürüttüğünü belirtti.

Ziyaret ve Değerlendirmeler

Ziyaret kapsamında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın’ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Akdağ ile Erzurum’un ekonomik gelişimi, sanayi altyapısı ve yatırım ortamı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede özellikle 2. Organize Sanayi Bölgesi kapsamında Erzurum’a kazandırılan yeni yatırımlar ile hali hazırda devam eden yatırımlar ele alındı.

"2. OSB ve açılması planlanan Mesleki ve Teknik Liselerin sayesinde ilimizde üretim, istihdam ve katma değeri artıracak yatırımların sayısı her geçen gün artıyor. ETSO olarak yatırımcılarımızın önünü açan, süreci kolaylaştıran her adımı desteklemeye devam ediyoruz"

"Yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen yatırımlar, Erzurum’un ekonomik geleceği açısından son derece kıymetlidir. Odanın bu süreçte üstlendiği rol takdire şayandır" dedi.

Kapanış

Görüşme sonunda Başkan Saim Özakalın, Prof. Dr. Recep Akdağ’a ETSO Tarih Kitabı hediye etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

