Putin: Avrasya Ekonomik Birliği çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı’nda Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) çok kutuplu dünyanın 'bağımsız ve kendine yeten merkezlerinden biri' olarak konumlandığını söyledi.

Toplantıya katılan liderler

Toplantıya, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Entegrasyon ve ortak çıkarlar

Putin, konuşmasında Rusya’nın AEB üyesi ortaklarla karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğine büyük önem verdiğini ve üye devletler arasındaki ilişkileri geliştirmek için ortak çabaların artırılmasını umduğunu belirtti. Birlik içindeki entegrasyonun 'Avrasya Ekonomik Yolu Bildirgesi' temelinde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Dış etkilerden bağımsız ödeme altyapısı

Putin, AEB üyesi ülkelerin dış etkilerden bağımsız ve istikrarlı bir ödeme altyapısı oluşturduğunu ifade etti. Putin'e göre, mutabakatların neredeyse tamamı ulusal para birimleriyle yapılıyor ve bunun sonucunda AEB üye devletleri arasındaki ticari işlemlerin yüzde 93'ünü bu işlemler oluşturuyor.

Dış ticaret ağı ve serbest ticaret anlaşmaları

Putin, AEB’nin dış ticaret ortaklarının sayısını artırarak serbest ticaret ağını genişlettiğini bildirdi. Bu yıl İran ile serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girdiğini, Birleşik Arap Emirlikleri ve Moğolistan ile yeni anlaşmalar yapıldığını, ayrıca benzer bir anlaşmanın 'bugün de' Endonezya ile imzalanıyor olduğunu kaydetti. Putin, 1,5 milyar nüfuslu ve yaklaşık 4 trilyon dolarlık GSYH'ye sahip Hindistan ile tercihli bir anlaşmanın da hazırlandığını; müzakerelerin ilk turunun bir ay önce gerçekleştirildiğini ve Yeni Delhi'nin onay sürecini hızlandırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ortak finans piyasası hedefi

Putin, AEB dahilinde ortak bir finans piyasasının oluşturulmasına yönelik ilave adımları içeren bir karar taslağından söz etti. Bu girişimin entegrasyon gündeminin kilit alanlarından biri olduğunu, amaçlarının AEB genelinde yatırımcıların menkul kıymetlere ve borsalara erişimini kolaylaştırmak, işletmeler için kredi ve diğer bankacılık ürünleri ile sigorta hizmetlerine erişimde en uygun koşulları oluşturmak olduğunu belirtti.

Dijital dönüşüm ve ulaşım altyapısı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, AEB’nin dijital dönüşüm ve yapay zeka çağına uyum sağlaması gerektiğini, birlik ekonomisinin tüm alanlarda en ileri teknolojilerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Tokayev, AEB coğrafyasının Batı Avrupa ile Çin arasındaki doğu-batı koridoru ile kuzey-güney ulaşım hatlarının kesişim noktasında yer alarak dünyanın önemli ulaşım merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Tokayev, gözlemci ülkelerle birlikte deniz ve demiryolu ulaşımına yapılacak yatırımlarla bu potansiyelin daha güçlü kullanılmasını, ticari akışların optimize edilmesi ve taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesinin stratejik hedef olarak benimsenmesini talep etti.

Transit işbirliği ve dönem başkanlığı

Toplantıda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a transit yük taşımacılığı yolunun açılması ve ikili ticaretin başlaması için koşulların oluşturulması yönündeki karar nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Toplantıda AEB’nin dönem başkanlığını üstlenen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, dönem başkanlığını 2026'da Kazakistan'ın devralacağını açıkladı.

