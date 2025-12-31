Emine Erdoğan’dan Gazze Çağrısı ve Sıfır Atık Vurgusu

Emine Erdoğan, yıl boyunca yurt içi ve dışındaki etkinliklerde başta Gazze olmak üzere sıfır atık, aile ve çocuk hakları konularında farkındalık yaratmak için yoğun bir diplomasi ve sivil toplum çalışması yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak Emine Erdoğan, Gazze’deki duruma ilişkin ulusal ve uluslararası kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirdi ve zulmün sona ermesi için çağrılarda bulundu.

Gazze için uluslararası çağrılar ve diplomasi

Emine Erdoğan, Gazze’deki durumu defalarca "soykırım" olarak nitelendirip, dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Vatikan’da 2 Temmuz’da Papa 14. Leo ile görüştüğü görüşmede, kalıcı ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması için Papa’ya "Gazze konusunda Hristiyan dünyası daha gür sesle destek çıkmalı" çağrısı yaptı. Ayrıca iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin ve Filistin Devleti’ni resmen tanıyan ülke sayısının artırılmasının önemine dikkat çekti.

23 Ağustos’ta Melania Trump’a gönderdiği mektupta, Ukrayna’daki savaş için gösterilen hassasiyetin Gazze’deki insani kriz için de gösterilmesini istedi. Mektubunda BM Çocuk Fonu’nun verilerine atıfta bulunarak "45 dakikada bir çocuğun öldürüldüğü" Gazze tablosunu paylaştı ve Gazze’de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekti.

Sanat ve sivil toplum etkinliklerinde de Gazze mesajını güçlü biçimde iletti. 8 Ekim’de düzenlenen "Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek" yardım etkinliğinde flamenko gösterisinin Gazze’nin yaralı kalbine dokunduğunu belirtti. 9 Aralık’ta katıldığı "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş" programında ise "O nedenle haksızlığa, yalana, adaletsizliğe, ayrımcılığa, soykırıma ve cümle kötülüğe savaş açmak hepimizin en meşru savaşıdır" ifadelerini kullandı.

16 Aralık’ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki "Hind Rajab’ın Sesi" film gösteriminde, Gazze’de İsrail ateşi altında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajabın hikayesini paylaşarak, filmin vicdanları uyandıran etkisine dikkat çekti.

26 Aralık’ta Nişantaşı’ndaki "Kalanlar" Filistin Sergisi açılışında konuşan Emine Erdoğan, Filistinlilerin taşıdıkları ev anahtarlarına işaret ederek "Küllerinden doğacak bir Gazze’ye inanıyorlar. Biz de inanıyoruz" dedi ve uluslararası toplumun çocuklar, kadınlar ve hasta tutukluların durumuna ilişkin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Sıfır Atık, sürdürülebilirlik ve küresel adımlar

Emine Erdoğan, sıfır atık hareketini yalnızca bir çevre politikası değil, insanlığın ortak geleceğini koruma sorumluluğu olarak tanımladı. New York’ta 30 Mart'ta düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşerek iklim krizi ve çevre sorunlarının kolektif çabayla aşılabileceğini vurguladı. Aynı etkinlikte "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasına dikkat çekti ve "yavaş ve sürdürülebilir moda"nın önemini vurguladı.

12 Mayıs’ta BM, Sıfır Atık Vakfı ve İTÜ iş birliğiyle kurulan Sıfır Atık Enstitüsünün önemine değinen Emine Erdoğan, enstitünün çevre alanında Türkiye’nin ilk akademik yapılanmalarından biri olduğunu söyledi. 5 Haziran'da başlatılan "Farkında mısın?" kampanyasında ise plastik kirliliğinin tehlikelerine dikkat çekti: "Her yıl yaklaşık 11 milyon ton plastik atık su yollarına ulaşıyor" uyarısında bulundu.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık hareketinin somut sonuçlarını da paylaştı: "Bu yolun başında ülkemizde geri kazanım oranımızı yüzde 13'ten yüzde 36 seviyesine çıkardık. Bugüne kadar 74,5 milyon ton atığı geri kazandık ve ekonomimize 256 milyar lira kazanç sağladık. Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında yaklaşık 285 bin ton deniz çöpü toplandı; 551 mavi bayraklı plajla dünyada üçüncü sıradayız."

17-19 Ekim'de İstanbul’da düzenlenen "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temalı Uluslararası Sıfır Atık Forumu’na ev sahipliği yapan Emine Erdoğan, forumun küresel bilgi merkezi ve iş birliği zemini oluşturmasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca COP30 sonucu alınan karar uyarınca gelecek yıl düzenlenecek COP31'in Türkiye ev sahipliğinde yapılacak olmasını memnuniyetle karşıladı.

Aile, çocuk hakları ve dijital güvenlik

Emine Erdoğan, "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen etkinliklerde ailenin önemine ve çocuk haklarının korunmasına özel vurgu yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Uluslararası Aile Forumu" gala konuşmasında "Evlenme yaşını ileri atan bahanelere ve felaket kehanetleriyle doğum sayılarının geriletilmesine geçit vermemeliyiz" diyerek aile yapısının korunması gerektiğini savundu.

6 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'nde Emine Erdoğan, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzaladığını duyurdu ve çocukların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Kapanış ve gelecek çağrısı

Emine Erdoğan yıl boyunca katıldığı resmi temaslar, kültür-sanat etkinlikleri ve uluslararası forumlarla hem Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekti hem de sıfır atık hareketini küresel düzeye taşımaya çalıştı. NSosyal hesabından paylaştığı yıl sonu mesajında yeni yıldan barış, dayanışma ve umut beklediğini belirterek, "Bütün mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu, barışın, mutluluğun, refahın hakim olduğu bir 2026’da buluşmak dileğiyle" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğanın çalışmaları, Gazze’ye ilişkin çağrılar ile çevre ve sürdürülebilirlik konularında attığı adımları birleştirerek hem insani meselelerde duyarlılık yaratmayı hem de sıfır atık hareketini güçlendirmeyi hedefliyor.

EMİNE ERDOĞAN (ARŞİV)