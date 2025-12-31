DOLAR
Kadir Girgin’den CHP Kula İlçe Başkanlığı’na Sert Çıkış: Esen Çınar Hedefte

Eski Kula İlçe Başkanı Kadir Girgin, disipline sevk edilmelerine tepki göstererek mevcut başkan Esen Çınar’ı siyasi gerekçelerle suçladı; ilçe yönetiminin açıklaması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:02
Kadir Girgin’den CHP Kula İlçe Başkanlığı’na Sert Çıkış

Eski ilçe başkanı Girgin, disiplin sürecini siyasi gerekçeyle suçladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem Kula İlçe Başkanı Kadir Girgin, mevcut CHP Kula İlçe Başkanı Esen Çınar’ı hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Girgin, sosyal medya paylaşımında hem kendisinin hem de bazı meclis üyelerinin disipline sevk edilmesine tepki gösterdi ve ilçe teşkilatınca kendisine gönderilen savunma dilekçesini paylaştı.

Girgin paylaşımında, "Beni ve meclis üyelerimizi disipline sevk eden Kula İlçe Başkanımıza hepinizin önünde savunmamızı yapıyoruz" ifadelerini kullanarak, disiplin işlemine ilişkin tepki ve soru işaretlerini dile getirdi. Girgin, belediye başkanının grup toplantılarına katılmamasına vurgu yaparak meclis üyelerinin toplantıya katılmamasını savundu.

Girgin, sosyal medyadaki açıklamasında şu soruyu yöneltti: "İlçe Başkanım; belediye başkanını grup toplantısına getirebiliyor musun? Getiremiyorsan bu disiplin sürecini belediye başkanı için de başlattın mı?" Ayrıca, ilçe için yapılması gerekenlere odaklanılması gerektiğini belirtti ve geçmiş dönemde Semra Başkan ve meclis üyeleriyle vatandaşlarla buluştuklarını hatırlattı.

Girgin sözlerine şöyle devam etti: "Sizin bir arada tutamadığınız, ‘giderlerse gitsinler’ dediğiniz meclis üyeleriyle birlik içinde olmamız mı sizi rahatsız ediyor? Çok partili seçimlerde ilk defa seçim kazandığımız için mi disipline sevk ediliyoruz? Bizi kullanarak disiplin, ihraç gibi şeylerle belediye başkanına şirin görünmeye çalıştığınızı sadece biz değil, bütün partililer hatta bütün Kula görüyor."

Eski başkan, ayrıca mevcut ilçe yönetiminin CHP’li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’i istemediğini iddia ederek, yönetim kurulunun bazı sözlerini aktardı: "Hikmet Başkan gitsin de belediyeyi verelim karşıya, önemli değil" şeklindeki ifadelerin kulağına geldiğini söyledi ve disiplin hamlelerinin arkasında siyasi hesaplar olduğunu öne sürdü.

Girgin, iddialarını şahit ve delillerle ispatlayacağını belirterek, partide Atatürk’e, genel başkana ve diğer üst düzey isimlere hakaret edenlerin önce disipline verilmesi gerektiğini vurguladı: "Önce bunları yapanları disipline verin, sonra bizi verirsiniz."

Kadir Girgin’in açıklamaları, CHP Kula İlçe Teşkilatı içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşırken, disiplin sürecine ilişkin ilçe ve il yönetiminden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

