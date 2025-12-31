Emine Erdoğan 2025'te Gazze ve Sıfır Atık İçin Küresel Farkındalığı Sürdürdü

Emine Erdoğan 2025’te Gazze, Sıfır Atık ve Çocuk Hakları İçin Aktif Rol Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, 2025 boyunca yurt içi ve yurt dışındaki programlarda Gazze, sıfır atık, aile ve çocuk haklarının korunması konularında kapsamlı bir farkındalık çalışması yürüttü.

Gazze ve İnsan Haklarına Duyarlılık

Emine Erdoğan, yıl boyunca Gazze’de yaşanan vahim tabloya dikkat çekerek ulusal ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirme ve yardım çağrılarını sürdürdü. Vatikan’da 2 Temmuz’da Papa 14. Leo ile yaptığı görüşmede kalıcı ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması için Hristiyan dünyasına çağrı yaptı. Ayrıca 23 Ağustos’ta Melania Trump’a gönderdiği mektupta, Ukrayna’ya gösterilen hassasiyetin Gazze’deki insani kriz için de gösterilmesini talep etti; mektupta BM Çocuk Fonu’nun verilerine atıfta bulunarak Gazze’de 45 dakikada bir çocuğun öldüğü vurgulandı.

Emine Erdoğan, 9 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş" programında yaptığı konuşmada, saldırılarda yaşamını yitirenlerin insanlığa gönül koyarak veda ettiğini belirtti ve haksızlığa karşı durmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Sanat ve Anlatı ile Farkındalık

Sanatın birleştirici gücünü kullanarak Gazze’ye destek etkinliklerine katılan Emine Erdoğan, 8 Ekim’de CSO Tarihi Salon’daki "Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek" yardım etkinliğinde yer aldı. 16 Aralık’ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gösterilen "Hind Rajab’ın Sesi" filmini izleyerek 6 yaşındaki Hind Rajab’ın hikâyesine dikkat çekti. 26 Aralık’ta Nişantaşı’ndaki "Kalanlar" Filistin Sergisi’nin açılışına katılarak Filistin halkının direnişine vurgu yaptı.

Sıfır Atık ve Çevre Çalışmaları

Emine Erdoğan, sıfır atık hareketini küresel ölçekte yaygınlaştırmak için yıl içinde çok sayıda toplantı ve etkinliğe katıldı. 13 Şubat’ta Pakistan’ın İslamabad kentinde düzenlenen "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" etkinliğinde döngüsel ekonominin önemini vurguladı. 30 Mart'ta New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşerek "Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"nde tekstil ve moda sektörünün çevre kirliliğine katkısına dikkati çekti ve "yavaş ve sürdürülebilir moda" çağrısı yaptı.

12 Mayıs’ta BM, Sıfır Atık Vakfı ve İTÜ işbirliğiyle kurulan Sıfır Atık Enstitüsünün kuruluşunu destekleyen Emine Erdoğan, 5 Haziran’da başlatılan "Farkında mısın?" kampanyasına dikkat çekti ve plastik kirliliğinin tehditlerine karşı uyarıda bulundu.

Verilerle hareket eden açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan, Sıfır Atık hareketinin etkilerini şu rakamlarla paylaştı: 74,5 milyon ton atığın geri kazanılması, ekonomiye 256 milyar lira katkı, geri kazanım oranının %13’ten %36’ya yükselmesi ve 285 bin ton deniz çöpü toplanması gibi somut sonuçlar sundu. Ayrıca Türkiye’nin 551 mavi bayraklı plajı olduğuna işaret etti.

Uluslararası Platformlar ve Forumu

Emine Erdoğan onursal başkanlığını yürüttüğü Sıfır Atık Vakfı ile 17-19 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temalı Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ev sahipliği yaptı. Forumun "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı"na başkanlık eden Erdoğan, Sıfır Atık'ı "21. yüzyılın en büyük iyilik hareketi" olarak nitelendirdi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne dikkat çekti; hedeflerin gerçekleştirilme oranının %18 düzeyinde kaldığını hatırlattı.

Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen "Asya Pasifik Sıfır Atık Uluslararası Seminer Programı"na video mesaj gönderdi ve döngüsel şehirler kurma çağrısında bulundu. Ayrıca Türkiye’nin COP31e ev sahipliği yapacak olmasını destekleyerek küresel çevre yardımlarına vurgu yaptı.

Aile ve Çocuk Hakları

"Aile Yılı" çerçevesinde aile ve çocuk hakları konularında etkinliklere katılan Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nda evlilik ve doğum konularına değindi; Haliç Kongre Merkezi’ndeki TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi’nde Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladığını açıkladı ve herkesi sözleşmeyi imzalamaya davet etti.

Mesaj ve Sonuç

Emine Erdoğan sosyal medya paylaşımlarında yıl boyunca yürütülen çalışmaların önemini vurguladı ve yeni yıl için barış, dayanışma ve ümidi dile getirdi. Sıfır Atık hareketinin yerelden küresele taşınmasında Türkiye'nin rolünü öne çıkaran Erdoğan, hem çevre hem de insan odaklı politikaların birlikte yürütülmesi gerektiğini tekrarladı.

Emine Erdoğan, Gazze ve sıfır atık farkındalığını artırma faaliyetlerini 2025'te de sürdürdü