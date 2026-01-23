Selendi'de İlçe Başkanları ve STK'lar Ortak Gelecek İçin Güç Birliği

Selendi'de siyasi parti ve STK temsilcileri 'ortak gelecek' için bir araya geldi

Manisa'nın Selendi ilçesinde siyasi parti ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçenin uzun süredir gündeminde olan sorunlara çözüm üretmek ve geleceği birlikte şekillendirmek amacıyla aynı masa etrafında toplandı. Toplantı, ilçe düzeyinde birlik, ortak akıl ve ortak sorumluluk vurgusuyla gerçekleşti.

Toplantının amacı ve gündemi

Katılımcılar, toplantıyı "Bugün birlik günü" diyerek değerlendirirken amaçlarının Selendi için yapılabilecekleri konuşmak ve kalıcı çözümler üretmek olduğunu belirtti. Yapılan istişarelerde ilçenin genel ve kronik sorunları detaylı şekilde ele alındı. Özellikle tarım ve esnafın önünü açacak konular gündemin merkezinde yer aldı.

Karar maddeleri ve öne çıkan talepler

Görüşmeler sonucunda ön plana çıkan konular arasında sondaj yasaklarının kaldırılması ile çiftçi ve esnafın kredi taleplerinde SGK ve vergi borçlarının engel teşkil etmemesi yer aldı. Katılımcılar, alınan kararların uygulanması için ortak takip ve iş birliği sözü verdi.

Katılımcılar

"Ortak akıl, ortak emek, ortak gelecek" başlıklı toplantıya; Selendi AK Parti İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, CHP İlçe Başkanı Cemil Kurt, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, İYİ Parti İlçe Başkanı İlhan Türk, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya ile Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, Süt Birliği Başkanı Hadi Dilek, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Tosun, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Filik ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ustacı katıldı.

Katılımcılar buluşmanın ardından ortak çalışma ve takip mekanizmaları kurarak Selendi'nin sorunlarına hep birlikte çözüm aramaya devam edeceklerini vurguladı.

SELENDİ’DE SİYASİ PARTİ İLÇE BAŞKANLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, YILLARDIR DİLE GETİRİLEN SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEK VE İLÇENİN GELECEĞİNİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRMEK AMACIYLA AYNI MASA ETRAFINDA BULUŞTU.