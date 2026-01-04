DOLAR
Semih Balaban 75. Yıl Mahallesi'nde esnafı dinledi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 75. Yıl Mahallesi Bahri Sarıtepe Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip taleplerini dinledi ve destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:28
Yunusemre'de saha temasları sürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ederek 75. Yıl Mahallesi Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işletmeleri tek tek gezdi.

Ziyaretlere Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Özşahin ile Yağız Kaya eşlik etti. Başkan Balaban, cadde üzerindeki işyerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti ve onlara hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Görüşmeler sırasında esnafın talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Balaban, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı. Yunusemre'de ortak akıl ve istişare kültürünü önemsediklerini belirten Başkan Balaban, ziyaretin amacını şu sözlerle özetledi:

"Esnafımız mahallelerimizin can damarıdır. Sahada birebir temas kurarak sorunları yerinde dinlemek ve çözüm üretmek bizim için çok kıymetli. Yunusemre’yi hep birlikte daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz"

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

