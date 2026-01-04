Semih Balaban 75. Yıl Mahallesi'nde esnafı dinledi

Başkan Balaban 75. Yıl Mahallesi esnafını ziyaret etti

Yunusemre'de saha temasları sürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ederek 75. Yıl Mahallesi Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işletmeleri tek tek gezdi.

Ziyaretlere Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Özşahin ile Yağız Kaya eşlik etti. Başkan Balaban, cadde üzerindeki işyerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti ve onlara hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Görüşmeler sırasında esnafın talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Balaban, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı. Yunusemre'de ortak akıl ve istişare kültürünü önemsediklerini belirten Başkan Balaban, ziyaretin amacını şu sözlerle özetledi:

"Esnafımız mahallelerimizin can damarıdır. Sahada birebir temas kurarak sorunları yerinde dinlemek ve çözüm üretmek bizim için çok kıymetli. Yunusemre’yi hep birlikte daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz"

