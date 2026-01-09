Şeniz Doğan: Basın Özgürlüğü, Demokratik ve Çağdaş Toplumun Temel Göstergesidir

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'dan 10 Ocak mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda basın emekçilerinin demokratik toplumların vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını vurguladı.

"Mesleğini etik değerler ışığında, sorumluluk bilinciyle icra eden tüm gazetecilerimizi takdir ediyor; verdikleri emeklerin son derece kıymetli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Doğan, basın mensuplarının halkın haber alma hakkını teminat altına alan önemli bir kamu görevi üstlendiğine dikkat çekerek, toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında büyük özveriyle görev yaptıklarını belirtti.

Basın özgürlüğünün güçlenmesi, demokratik ve çağdaş bir toplumun en temel göstergelerinden biridir.

Son olarak Doğan, "Bu duygu ve düşüncelerle, halkın doğru bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" dedi.

