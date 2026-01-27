Söke Şehir Lokantası yoğun ilgi çekiyor — 4 çeşit yemek 75 lira

Aydın Büyükşehir ve Söke Belediyesi iş birliğiyle açılan Söke Şehir Lokantası, Bedesten Çarşı'da 4 çeşit sıcak yemeği 75 liraya sunuyor.

Aydın Büyükşehir ve Söke Belediyesi ortak projesi Bedesten Çarşı'da hizmette

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Söke Belediyesi’nin ortak projesi olarak hayata geçirilen Söke Şehir Lokantası, kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Şehir merkezinde, Bedesten Çarşı’nın zemin katında hizmet veren lokanta; 4 çeşit sıcak yemeği 75 lira gibi uygun bir fiyatla sunarak özellikle dar gelirli vatandaşların olmak üzere emeklilerden, esnafa kadar geniş bir kesimin takdirini topluyor.

Öğle saatlerinde Şehir Lokantası’nı ziyaret eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, lokantada yemek yiyen vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Vatandaşların memnuniyetiyle karşılaşan Başkan Arıkan, projenin sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olduğunu vurguladı.

Başkan Arıkan; "Sosyal belediyeciliğin güzel örneklerinden biri olan Şehir Lokantası’nı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte planlayıp hizmete açtık. Tek derdimiz Söke’ye hizmet etmek, Söke halkına katkı sunmak. İlçemizde ciddi bir ihtiyaçtı; bu nedenle çarşı merkezinde çok kıymetli bir alanı halkımız için tahsis ettik. Güzel tepkiler aldık, almaya da devam ediyoruz. Dilerim halkımız memnun olur. Bizler aynı anlayışla Aydın’ımıza ve Söke’mize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Başta Özlem Başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Proje, sosyal belediyecilik ilkesini ön plana çıkararak geniş kesimlere yönelik bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

