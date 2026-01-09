Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te 03.00’ten itibaren ateşkes

Suriye Savunma Bakanlığı, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde 03.00'ten itibaren ateşkes ilan etti; SDG'nin 09.00'a kadar bölgeyi terk etmesi istendi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:57
Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te 03.00’ten itibaren ateşkes

Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te 03.00’ten itibaren ateşkes

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00’ten itibaren ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

"Savunma Bakanlığı, Halep şehrindeki sivillerin güvenliğine yönelik duyulan endişe ve yerleşim bölgelerinde yeni bir askeri gerilimin önlenmesi amacıyla Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00’ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan etti".

Açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG unsurlarının saat 03.00’ten itibaren bölgeyi terk etmelerinin istendiği, bu sürenin saat 09.00’da sona erdiği belirtildi. Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımasına izin verildiği, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine güvenli geçişlerinin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Suriye ordusu, dün Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan operasyonda çatışmalar gün boyu sürdü.

Suriye ordusu, Eşrefiye Mahallesi’ndeki birçok noktada kontrol sağlarken, SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırılmıştı.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI, HALEP'TEKİ ŞEYH MAKSUD, EŞREFİYE VE BENİ ZEYD MAHALLELERİNDE SAAT...

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI, HALEP'TEKİ ŞEYH MAKSUD, EŞREFİYE VE BENİ ZEYD MAHALLELERİNDE SAAT 03.00'TEN İTİBAREN ATEŞKES İLAN ETTİĞİNİ DUYURDU.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI, HALEP'TEKİ ŞEYH MAKSUD, EŞREFİYE VE BENİ ZEYD MAHALLELERİNDE SAAT...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te 03.00’ten itibaren ateşkes
2
Başkan Semih Dere Menteş Mahallesi'ni Ziyaret Etti: Vatandaşların Talepleri Dinlendi
3
Yıldız Filiz 3. Kez Seçildi: Türkiye’nin Tek Kadın Kahveciler Odası Başkanı
4
Başkan Aras’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
5
Başkan Çavuşoğlu "Ege’nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç Ailesini Kabul Etti
7
ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Grönland Uyarısı: 'Avrupalılar ABD Başkanını Ciddiye Alsın'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları