Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te 03.00’ten itibaren ateşkes

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00’ten itibaren ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

"Savunma Bakanlığı, Halep şehrindeki sivillerin güvenliğine yönelik duyulan endişe ve yerleşim bölgelerinde yeni bir askeri gerilimin önlenmesi amacıyla Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00’ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan etti".

Açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG unsurlarının saat 03.00’ten itibaren bölgeyi terk etmelerinin istendiği, bu sürenin saat 09.00’da sona erdiği belirtildi. Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımasına izin verildiği, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine güvenli geçişlerinin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Suriye ordusu, dün Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan operasyonda çatışmalar gün boyu sürdü.

Suriye ordusu, Eşrefiye Mahallesi’ndeki birçok noktada kontrol sağlarken, SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırılmıştı.

