Terme’de 82 Mahallede Kar Mücadelesi: Belediye Ekiplerine Baklava Sürprizi

Samsun’un Terme ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanmayla mücadele eden belediye ekipleri, zorlu mesainin ardından tatlı bir sürprizle ödüllendirildi. Terme Belediyesi ekipleri, gece gündüz aralıksız yürütülen çalışmalar sonucu olası mağduriyetlerin önüne geçti.

Çalışanlara teşekkür programı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, sahada görev yapan personele teşekkür etmek amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünde düzenlenen programda çalışanlarla bir araya geldi. Başkan Kul, kar, soğuk ve buzlanma koşullarında gece gündüz görev yapan personele baklava ikramında bulundu.

Ziyarete belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı; saha çalışanlarının gösterdiği özveri takdirle karşılandı.

82 mahallede kesintisiz ulaşım

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren Zabıta, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tam kadro sahaya sevk edilerek 82 mahallede ulaşımın ve yaşamın kesintisiz sürmesi sağlandı. Yoğun çalışma sonrası ilçede normale dönme sürecine girilirken, ekiplerin kendi birimlerinde saha çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Başkan Kul’un mesajı

Başkan Şenol Kul: "Bizim evimiz Terme, biz Terme’yi çok seviyoruz" diyerek, sürecin hiçbir aksama olmadan atlatıldığını ve çalışanların büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı. Kul, "Hemşehrilerimizin rahatı, huzuru ve ihtiyaçlarının karşılanması adına gece gündüz, kar kış demeden sahalardaydık. Terme Belediyesi olarak yolları açık tuttuk, vatandaşlarımızın taleplerine anında cevap verdik ve bu süreci sıkıntısız atlattık. Şimdi küçük bir tatlı mola verelim istedik. Emeği geçen tüm personelimize ve değerli yöneticilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

