Trump: "Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım"

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC’deki Kennedy Center’da düzenlenen Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ara seçimlerin önemine vurgu yaptı ve ülkedeki askeri gücü övdü.

Venezuela operasyonunu övdü

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yönelik olduğunu belirttiği operasyonu överek bunun ABD ordusunun küresel gücünü yeniden gösterdiğini söyledi. Operasyondan hemen önce Venezuela’nın büyük bölümünde elektriğin kesildiğini belirten Trump, bunun sahadaki birliklere ciddi bir avantaj sağladığını ifade etti.

"Ülkenin neredeyse tamamının elektriği kesildi. O anda bir sorun olduğunu anladılar. Işığı olan tek kişiler mumları olanlardı", dedi.

Operasyonun detayları ve sonuçları

Operasyonun karmaşıklığına dikkat çeken Trump, hava ve kara unsurlarının eş zamanlı devreye sokulduğunu belirterek, "152 uçak vardı. Kara birliklerimiz çok fazlaydı. Son derece karmaşıktı ama taktiksel olarak zekiceydi" ifadelerini kullandı. Trump, askerlerin helikopterlerden iniş anlarına değinerek operasyonun kusursuz ilerlediğini savundu.

Operasyon sırasında ABD tarafında can kaybı yaşanmadığını belirten Trump, "Maalesef çok sayıda insan öldü. Çoğunluğu Kübalı askerlerdi. Bizim geleceğimizi biliyorlardı ama buna rağmen bu sonuç değişmedi" dedi.

Demokratlara sert eleştiriler

Maduro’nun yakalanmasının ardından Demokratları eleştiren Trump, onlardan takdir beklediğini söyledi: "Bir noktada ‘Harika bir iş çıkardınız’ demeleri gerekirdi. ‘Teşekkürler, tebrikler.’ Bu ülke adına güzel olmaz mıydı?"

Maduro hakkında da sert sözler sarf eden Trump, "O şiddet yanlısı bir adam. Sahneye çıkıp benim dansımı taklit etmeye çalıştı. Milyonlarca insanı öldürdü. Karakas’ın ortasında kapatılmakta olan bir işkence odası var" gibi ifadeler kullandı ve Venezuela’da uzun yıllardır sistematik şiddet uygulandığını savundu.

Savunma sanayii ve üretim vaatleri

ABD ordusunun kapasitesine dikkat çeken Trump, "ABD bir kez daha yeryüzündeki en güçlü, en gelişmiş ve en ölümcül orduya sahip olduğunu kanıtladı. Kimse bizi alt edemez, yaklaşmak bile mümkün değil" dedi. Savunma sanayisine yönelik mesaj vererek, silah üretiminin hızlandırılacağını ve savunma şirketlerine baskı yapılacağını belirtti.

Trump, savunma sanayindeki teslimat sürelerini eleştirerek "Bir F-35 için dört yıl, bir helikopter için beş yıl bekleniyor. Buna artık izin vermeyeceğiz. Daha hızlı üretilecek" ifadelerini kullandı.

Ara seçimler ve siyaset

Kongre ara seçimlerine değinen Trump, Cumhuriyetçilerin tarihi bir başarı elde edeceğini iddia etti ve başkanlık dönemindeki ekonomi, sınır güvenliği ile gümrük tarifeleri politikalarının doğruluğunu savundu. Trump, ara seçimlerin önemini şu sözlerle özetledi: "Ara seçimleri kazanmalıyız çünkü eğer ara seçimleri kazanamazsak, beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Görevden alınacağım".

Eski Başkan Joe Biden hakkında da eleştiriler yönelten Trump, "Joe Biden’ı 100 farklı nedenden dolayı görevden almalıydık" dedi.

Tekrar adaylık tartışmalarına da değinen Trump, durumu belirsiz bırakarak "Sanırım aday olamıyorum, emin değilim, aday olmama engel olan bir şey mi var acaba?" ifadelerini kullandı.

