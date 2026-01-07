Suriye Hükümeti: Halep’te Vatandaşların Korunması Devletin Münhasır Sorumluluğudur

Suriye hükümeti, Halep’te güvenlik ve vatandaşların korunmasının (Kürtler dahil) devletin pazarlık kabul etmez münhasır görevi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 23:03
Hükümetin açıklaması

Suriye hükümeti, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep’teki saldırılarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

"Kürt vatandaşlar da dahil tüm vatandaşların korunması devletin pazarlık kabul etmez münhasır sorumluluğundadır" ifadesine yer verilen açıklamada, SDG’nin Halep içinde herhangi bir askeri varlığının bulunmadığını teyit etmesinin, şehrin güvenlik ve askeri meselelerinde hiçbir rol veya müdahale üstlenmediğini açıkça kabul ettiği anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Güvenliğin sağlanması ve halkın korunması konusundaki tam sorumluluğun Suriye devleti ve yasal kurumlarına ait olduğunu göstermektedir. Bu, anayasa ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak geçerlidir" ifadelerine yer verildi.

Hükümet, güvenlik önlemlerinin belirli bir etnik grubu hedef aldığı yönündeki iddiaları kesinlikle reddettiğini vurguladı. Açıklamada, "Güvenlik önlemlerinin belirli bir etnik grubu hedef aldığına dair iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Aksine, gerginlikten kaçarak devletin kontrolündeki bölgelere sığınanların tamamı Kürt vatandaşlarımızdır. Bu durum, vatandaşların devletin korumasına duyduğu güvenin ve örgütün iddialarının asılsız olduğunun en açık kanıtıdır" denildi.

Önlemlerin hedefi ve çözüm vurgusu

Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresinde alınan önlemlerin amacının sivilleri korumak ve silahlı faaliyetleri engellemek olduğu ifade edildi. Hükümet, "Sivillerin siyasi ve medyatik çekişmelere alet edilmesini, gerilimi tırmandıran kışkırtıcı söylemleri reddediyoruz. Halep’teki her türlü çözüm, devletin egemenliği ve toprak bütünlüğü esas alınarak, silahlı grupların yerleşim yerlerinden çıkarılmasıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Halep kentinde herhangi bir askeri varlığımız yok

SDG ise Halep’e düzenlediği saldırıları inkar ederek, Halep’te askeri varlığının bulunmadığını ve güvenlik sorumluluğunu iç güvenlik güçlerine devrettiğini iddia etmişti.

