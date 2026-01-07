ABD’den Venezuela için 3 Aşamalı Plan: Rubio’dan Petrol Hamlesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Capitol Hill'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela için üç aşamalı bir planı olduğunu duyurdu. Rubio, planın Maduro sonrası süreci şekillendireceğini belirtti.

Birinci aşama

Rubio'ya göre birinci aşama, 30 ila 50 milyon varil Venezuela petrolünün ABD tarafından alınarak, "piyasa fiyatlarından" satılmasıdır. Rubio, "Bu para, yolsuzluğa değil Venezuela halkının yararına olacak şekilde yönetilecek" dedi.

İkinci aşama

İkinci aşamada Venezuela ekonomisinin Batılı şirketlere açılacağı, ABD, Batılı ve diğer şirketlerin pazara adil erişiminin sağlanacağı aktarıldı. Rubio, ayrıca muhaliflerin affedilerek ülkeye serbestçe dönmelerini sağlayacak bir ulusal uzlaşma süreci başlatılacağını açıkladı.

Rubio'nun değerlendirmeleri

Rubio, Venezuelalıların "petrolü taşıyıp gelir elde etmenin ve ekonomik çöküşü önlemenin tek yolunun ABD ile işbirliği yapmak olduğunu anladıklarını" söyledi. ABD'li senatörlerin Washington'un Venezuela konusunda "doğaçlama hareket ettiği" eleştirilerine cevap veren Rubio, "ABD izin vermedikçe Venezuela artık petrol taşıyıp gelir elde edemeyecek" ifadesinin ülkeye "muazzam bir etki gücü" ve "kontrol" sağladığını belirtti.

Maduro ve müdahale iddiaları

Rubio, ABD'nin Maduro'yu yakalamak için Venezuela'ya müdahale etmeden sonuç almak üzere defalarca girişimde bulunduğunu söyleyerek, "Maalesef bunlar başarısız oldu" dedi. Ayrıca, ABD'ye bir tehdit olması durumunda Başkanın harekete geçme hakkının bulunduğunu vurguladı.

Üçüncü aşama

Rubio, "Geçiş" olarak adlandırdığı üçüncü aşama hakkında detay vermeyerek, "Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntıya sahip olacağız, ancak bu konuda çok olumlu bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, Venezuela'daki geçici yönetimin yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil arasında yüksek kaliteli petrolü ABD'ye devredeceğini duyurmuştu. Trump, bu petrolün piyasa fiyatından satılacağını belirterek, "Elde edilecek gelir, hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak amacıyla ABD Başkanı olarak benim kontrolümde olacak" ifadelerini kullandı.

