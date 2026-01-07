Leavitt: El Konulan Rus Tankeri 'Vatansız' Sayıldı — Sahte Bayrak İddiası

Leavitt: El Konulan Rus Tankeri 'Vatansız' Sayıldı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Kuzey Atlantik’te ABD tarafından ele geçirilen Rus bandıralı petrol tankerine ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, el konulan geminin Venezuela’ya ait yaptırım kapsamındaki petrolleri taşıyan bir ‘gölge filo’ gemisi olduğunu ve sahte bayrak taşıdığı için vatansız kabul edildiğini belirtti.

Beyaz Saray basın toplantısında öne çıkanlar

Leavitt, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, ABD’nin Venezuela ile ilişkilerine dair planları hakkında bilgi verdi. Başkan Donald Trump yönetiminin Karakas ile yakın temasta olduğunu ve geçici yetkililerle koordinasyonun sürdüğünü söyledi. Leavitt, "Geçici yetkililerle yakın koordinasyonumuz devam ediyor ve onların kararları ABD tarafından dikte edilmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Leavitt, ABD’nin Venezuela’dan alacağı petrolün hem ABD hem de Venezuela halkına fayda sağlayacağını, söz konusu petrolün "çok yakında ABD’ye ulaşacağını" ve petrolden elde edilen gelirin iki ülke halkı için kullanılacağını vurguladı. Ayrıca ABD’nin Venezuela için "uzun vadeli bir planı" olduğunu ve "30 ila 50 milyon varil" petrolün bunun "ilk eylemi" olduğunu söyledi.

Marinera (Bella-1) ve Sophia operasyonu

Leavitt, Kuzey Atlantik’te İngiltere ve İzlanda yakınlarında ele geçirilen Marinera (eski adıyla Bella-1) gemisine ilişkin olarak, "Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde ABD yaptırımlarının ihlali nedeniyle bu sabah, tankere el koyma işlemini duyurdu" dedi.

Leavitt, söz konusu geminin ABD Federal Mahkemesi tarafından verilen arama ve el koyma kararı uyarınca takip edilip alıkonulduğunu belirterek, "Bu, yaptırıma tabii olan Venezuelalı bir ‘gölge filo’ gemisiydi ve ABD, Başkan Trump döneminde buna müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Leavitt, ayrıca aynı operasyon kapsamında ele geçirilen Sophia isimli diğer tankerin de Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyon içinde alındığını, bu geminin de vatansız ve yaptırımlara tabi bir ‘gölge filo’ tankeri olduğunu söyledi. Sophia’nın, uluslararası sularda faaliyet gösterdiği ve Karayip Denizi’nde yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi; ABD Sahil Güvenliği ise Sophia’ya nihai işlemler için eşlik ediyor.

Mürettebat ve hukuki süreç

Leavitt, gemiler hakkında yargıya ait el koyma kararları olduğunu belirterek, "Bu da mürettebatın federal hukuku ihlal kapsamında yargılanmaya tabi olduğu anlamına geliyor. Gerekirse, yargılama için ABD’ye getirilecekler" dedi. Ayrıca, Marinera hakkında hakkında yargı kararıyla el koyma emri bulunduğunu ve mürettebatın kovuşturmaya tabi tutulacağını söyledi.

Rusya’nın Bella’yı korumak amacıyla denizaltı gönderdiği yönündeki soruya Leavitt, "Tekrar söylüyorum bu, yaptırımlı petrol taşıyan bir Venezuela ‘gölge filo’ gemisiydi. Sahte bayrak taşıdığı için gemi vatansız kabul edildi. Ayrıca, hakkında yargı kararıyla el koyma emri vardı. Bu nedenle mürettebat kovuşturmaya tabi tutulacaktır" yanıtını verdi.

Politika ve uluslararası yansımalar

Tankerlere el konulmasının Rusya ile gerilimi artırıp artırmayacağı sorusuna Leavitt, bu adımların "yasa dışı şekilde petrol taşıyan tüm ‘gölge filo’ gemilerine yönelik ambargonun uygulanması" anlamına geldiğini söyledi. Leavitt, "Yalnızca, ABD tarafından belirlenen meşru ticarete izin verilecektir. Bu yönetimin politikası bu ve bunu uygulamaktan çekinmeyecektir" dedi.

Karoline Leavitt ayrıca, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile diplomatik yollarla anlaşmaya çalıştığını, Maduro’yu "gayri meşru bir diktatör" olarak nitelendirdiğini ve şu anda New York’ta bir hapishane hücresinde tutulduğunu belirtti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN BASIN SÖZCÜSÜ KAROLİNE LEAVİTT, BEYAZ SARAY’DA BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI.