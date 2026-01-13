Suriye Ordusu Fırat Nehri Batısını 'Kapalı Askeri Bölge' İlan Etti

Suriye Ordusu Fırat Nehri'nin Batısını 'Kapalı Askeri Bölge' İlan Etti

SDG'ye çekilme çağrısı; Halep'e yönelik kamikaze İHA vurgusu

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü SDG işgalindeki bölgelerin 'kapalı askeri bölge' olarak ilan edildiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, SDG ve PKK bağlantılı unsurlar ile eski rejim kalıntılarının Fırat Nehri'nin batısında yığınak yapmaya devam ettiği belirtildi. Bu bölgenin, Halep'e yönelik saldırılarda İran yapımı kamikaze İHA'ların fırlatma noktası olarak kullanıldığına dikkat çekildi.

Metinde yer alan ifadelere göre: 'Bu bölgelerde SDG’nin PKK’lı teröristlerle ve eski rejimin kalıntılarıyla birlikte yığınağını arttırması ve bu bölgelerin Halep’e yönelik İran yapımı kamikaze İHA’ların fırlatma noktası olması nedeniyle Fırat Nehri’nin batısında yer alan kırmızı işaretlenmiş bölgeler askeri bölge ilan edilmiştir. Bu bölgedeki tüm silahlı gruplar Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmelidir.'

Açıklamada ayrıca sivillere, söz konusu bölgedeki SDG mevzilerinden uzak durma çağrısı yapıldı ve 'Suriye ordusu, bu bölgede toplanan silahlı grupların burayı suç faaliyetleri için üs olarak kullanmasını engellemek için gerekli her şeyi yapacaktır' ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan haritada kırmızıyla işaretlenen alanlar arasında Fırat Nehri’nin batı kıyısındaki Deir Hafer, Meskene, Babiri ve Qawas bölgeleri bulunuyor.

Haberde ayrıca Suriye ordusunun geçtiğimiz hafta Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlediği hatırlatıldı.

SURİYE ORDUSU, FIRAT NEHRİ'NİN BATISINDA TERÖR ÖRGÜTÜ SDG İŞGALİNDEKİ BÖLGELERİN "KAPALI ASKERİ BÖLGE" OLARAK İLAN EDİLDİĞİNİ DUYURDU. BÖLGEDEKİ TÜM SİLAHLI GRUPLARA FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLMELERİ YÖNÜNDE ÇAĞRI YAPILDI.