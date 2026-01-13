Papikyan: Azerbaycan ile silahlanma yarışına girmeyeceğiz

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Azerbaycan dahil hiçbir ülkeyle silahlanma yarışına girmeyi planlamadıklarını, ancak savunma modernizasyonunun süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:45
Hükümetin net tutumu: Yarış yok, modernizasyon devam edecek

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, düzenlediği basın toplantısında ülkenin savunma gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Papikyan, "Herhangi bir ülkeyle, Azerbaycan da dahil, silahlanma yarışına girmeyi planlamıyoruz" ifadesini kullanarak, bu yaklaşımın hükümetin net politikası olduğunu vurguladı.

Papikyan, silahlanma yarışından kaçınmanın savunma kapasitesinin geliştirilmesinden vazgeçmek anlamına gelmediğini belirtti. Ermenistan’ın mühimmat ve askeri teknik alımlarını sürdüreceğini ve ordunun modernizasyon sürecinin devam edeceğini ifade etti.

Bakan, "bu yönde daha önce açıklanan rakamların da bunun açık bir göstergesi" olduğunu hatırlatarak, savunma politikalarının hem ihtiyatlı hem de planlı bir yaklaşım temelinde yürütüldüğünü söyledi.

Papikyan'ın açıklamaları, bölgesel güvenlik dengeleri ve Ermenistan'ın savunma öncelikleri konusunda net bir mesaj taşıdı.

