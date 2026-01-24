Trump: Venezuela Saldırısında Yeni 'Discombobulator' Kullanıldı

Trump, 3 Ocak operasyonunda 'Discombobulator' adlı yeni bir silah kullanıldığını ve Venezuelalı güçlerin roketlerini ateşleyemediğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 22:50
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 22:50
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak tarihindeki operasyonla ilgili açıklamasında saldırılarda "Discombobulator" adlı yeni bir silahın kullanıldığını ifade etti.

Oval Ofis'te basın mensuplarına konuşan Trump, söz konusu silahın başkent Karakas'taki saldırılar sırasında Venezuelalı güvenlik güçlerinin teçhizatının çalışmasını engellediğini öne sürdü: "Hiçbir roketlerini ateşleyemediler. Çin ve Rus yapımı roketlere sahiplerdi, hiçbirini ateşleyemediler. Biz geldik, onlar da bazı düğmelere bastı ancak hiçbir şey çalışmadı".

Trump ayrıca, operasyonun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in yakalanarak ülke dışına kaçırılmasını da içerdiğini belirtti. Kullanılan silahın operasyon kapsamındaki varlığını teyit eden Trump, detay veremeyeceğini söyleyerek "Çok isterdim ancak bu silah hakkında konuşmaya iznim yok" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü ve saha raporları

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya paylaşımında saldırılar sırasında görev başındaki Venezuelalı askerlerin burun kanaması yaşadığı ve kan kustuklarına dair saha raporlarının bulunduğunu iddia etmişti. Ayrıca başka bir güvenlik görevlisinin "açıklanamaz bir şekilde tüm radar sistemlerinin aniden kapandığına" ilişkin ifadeleri aktarıldı.

Trump'ın açıklamaları, operasyonun teknik ayrıntılarına dair belirsizlikleri korurken, kullanılan silahın etkisi ve operasyonun sonuçlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

