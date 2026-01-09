Taşköprü Başkanı Arslan, Bakan Ersoy’a Pompeipolis için destek talep etti

Hüseyin Arslan, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek Pompeipolis kazıları, Derbederler Hamamı restorasyonu ve sokak sağlıklaştırma projeleri için destek istedi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:22
Taşköprü Başkanı Arslan, Bakan Ersoy’a Pompeipolis için destek talep etti

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Görüşmede öne çıkan konular

Ziyarette, Taşköprü'nün tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla planlanan projeler kapsamlı biçimde ele alındı. Bu kapsamda Pompeipolis Antik Kenti kazı çalışmalarına verilen desteğin artırılması, ilçenin simge yapılarından Derbederler Hamamı'nın restore edilerek kütüphane olarak hizmete açılması ve tarihi dokuyu koruyacak sokak sağlıklaştırma projelerinin hayata geçirilmesi talepleri Hüseyin Arslan tarafından Mehmet Nuri Ersoy'a iletildi.

Arslan, Taşköprü'nün tarihi dokusu, Pompeipolis Antik Kenti, kültürel değerleri ve turizm potansiyelinin daha görünür hale gelmesi için yapılması planlanan çalışmaların önemini vurguladı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yerel projelere sağladığı desteğin büyük önem taşıdığını belirtti.

Uluay: Görüşme verimli geçti

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Uluay, "TBMM’de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u, Taşköprü Belediye Başkanımız Hüseyin Arslan ile birlikte ziyaret ederek ilimizde yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Sayın Bakanımıza Kastamonu’ya göstermiş olduğu ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan'dan teşekkür

Hüseyin Arslan, nazik kabulleri ve ilçeye gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

