Suriye Ordusu: Halep'te Şeyh Maksud Mahallesi Terör Örgütlerinden Temizlendi

Suriye ordusu, Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nin PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den temizlendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:55
Suriye ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin, PKK/YPG ile bağlantılı SDG unsurlarından temizlendiği bildirildi.

Uyarı ve güvenlik çağrısı

"Şeyh Maksud Mahallesindeki sivilleri evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz. Çünkü terör örgütü SDG ve PKK unsurları aralarında saklanıyor. Siviller, herhangi bir acil durumda veya örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için sokaklarda bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilir"

Operasyonun seyri

Yetkililer, dün akşam yapılan açıklamada SDG unsurlarına verilen sürelerin dolmasının ardından mahallenin temizlenmesi için arama-tarama operasyonu başlatıldığını bildirmişti. Açıklamada, "Arama operasyonları tamamlanır tamamlanmaz, mahalle doğrudan çalışmalarına başlamaları için güvenlik güçlerine ve devlet kurumlarına teslim edilecektir" ifadesine yer verildi.

Operasyon sırasında Şeyh Maksud sokaklarında onlarca mayın imha edildi. Daha sonra iç güvenlik güçleri mahalleye girdi; çok sayıda SDG mensubu yakalandı ve ağır ve orta kalibreli silahlar, büyük miktarda mühimmat, hafif silahlar ve patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Yetkililer, operasyon sonrası bölgenin güvenlik güçlerine ve ilgili devlet kurumlarına teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların normalleştirilmesinin sağlanacağını belirtti.

