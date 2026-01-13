Tunç: Cinsiyetsizleştirme ve Dijital Tehditlere Karşı Aileyi Koruyacağız

Tunç: Aileyi ve Çocukları Hedef Alan Akımlara Karşı Kararlıyız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde düzenlenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısında yaptığı konuşmada, aile yapısını hedef alan tehditlere karşı alınacak önlemleri açıkladı.

Onarıcı adalet ve çocuk odaklı yaklaşım

Tunç, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sadece cezalandırma ekseninde ele almadıklarını belirterek, "Kadına şiddetle mücadeleyi, sadece cezayla değil; önleyici, koruyucu ve onarıcı adalet anlayışıyla ele alıyoruz. Yargı reformlarımızın merkezine kadını ve çocuğu koymamızın sebebi de bu anlayıştır" ifadelerini kullandı.

Çocukların topluma kazandırılmasına ilişkin politikaları anlatan Tunç, "Onarıcı adalet yaklaşımıyla, çocuğun üstün yararını gözeterek onları yeniden topluma kazandırmayı esas alıyoruz. Çocuk dostu adliyeler, uzmanlaşmış savcı ve hakimler, işte bu anlayışın ürünüdür. Çünkü biz çocuklara dosya numarasıyla değil, bir ömürlük emanet olarak bakıyoruz" dedi.

Değerlerimizi aşındıran akımlara karşı önlemler

Tunç, aile ve aile bireylerinin korunmasına dair kararlılıklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Küresel ölçekte sistemli biçimde yaygınlaştırılan ve aile yapımızı hedef alan başta cinsiyetsizleştirme olmak üzere, toplumu ifsat eden, değerlerimizi aşındırarak nihayetinde yok etmeyi amaçlayan akımlara karşı gerekli tüm önleyici adımları atacağız. Bu tehditler karşısında; Anayasa’nın ve kanunların bize verdiği yetkiyle, açık ve bağlayıcı düzenlemeleri hayata geçirmek zorundayız."

Tunç, çocukların "zararlı içeriklerden, yönlendirici yayınlardan ve ruh dünyalarını tahrip eden dijital kuşatmadan" korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Dijital mecralara karşı yaptırımlar

Bakan, dijital ve sosyal platformlara yönelik idari ve yargısal yaptırımların tereddütsüz uygulanacağını belirterek şu uyarıda bulundu: "Çocuklarımızı ailelerinden koparan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz."

Tunç, özellikle dijital oyunlar, sosyal ağlar ve çevrim içi sohbet ortamları üzerinden çocukları hedef alan içeriklere karşı taviz verilmeyeceğini; bazı sosyal medya hesaplarında yaşlı, çocuk veya hasta kişilerin onur kırıcı şekilde teşhir edilmesine de asla izin verilmeyeceğini söyledi. Ayrıca bu tür mecralara karşı erişim engeli dahil tüm idari ve yargısal yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

Uyuşturucu ve dijital bağımlılıkla mücadele

Uyuşturucu ile mücadeleyi de sürdüreceklerini ifade eden Tunç, "Geleceğimizi tehdit eden ve birçok yuvayı dağıtan uyuşturucu belasına karşı da kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk yargısı dijital bağımlılık oluşturan sanal bahis ve yasa dışı kumar ağlarıyla da, hukuk devleti kararlılığı içinde mücadelesini kesintisiz biçimde devam ettirecektir" açıklamasında bulundu.

