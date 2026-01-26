Yılmaz Tunç Doha Hukuk Forumu'nda: Türkiye'nin Dijital Yargı Tecrübesi Öne Çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Doha Hukuk Forumu'na Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyaret kapsamında katıldığı Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na iştirak etti. Forumun teması "Gelişen Trendler ve Gelecek Vizyonları" olarak belirlendi.

Bakan Tunç, forumla ilgili değerlendirmesinde, ele alınan konuların önemine değinerek, "Özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli yasal düzenlemeler burada tartışılıyor. Ülkemizde bu anlamda önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştik." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve dijitalleşmenin hukuk alanındaki gerekliliklerine dikkat çeken Tunç, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini vurguladı: "Yine teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeyle beraber hukuk alanında da iyileştirmeler, geliştirmeler gerekiyor. Bu anlamda Türkiye’nin tecrübesi önemli. Türkiye, dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı. Özellikle teknolojinin yargı hizmetlerinde kullanılmasıyla ilgili olarak Ulusal Yargı Ağı Projemiz dünya çapında bir proje."

Forumda Tahkim ve Arabuluculuk Öne Çıktı

Bakan Tunç, forumda ele alınan başlıklardan birinin de tahkim ve arabuluculuk olduğunu belirterek, farklı ülkelerin adalet bakanlarının bulunduğu etkinlikte Türkiye'nin uygulama ve deneyimlerini paylaştığını söyledi. "Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz yeni yasal düzenlemeler ve diğer tahkim, arabuluculuk gibi konularda tecrübe paylaşımını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Katarlı Mevkidaşıyla İkili Görüşme

Tunç, Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı ve Türkiye ile Katar Adalet Bakanlıkları arasında kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Görüşmede Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Sayın Tamim arasında çok büyük bir dostluk ilişkisi var. Bizler de adli iş birliğimizi daha ileriye taşımak için çaba gösteriyoruz" dedi. Ayrıca toplantıda iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Büyükelçilik Ziyareti

Katar programı kapsamında Tunç, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu'dan ülkede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

