Yılmaz Tunç Doha Hukuk Forumu'nda: Türkiye'nin Dijital Yargı Tecrübesi Öne Çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Doha Hukuk Forumu'nda Türkiye'nin dijital yargı deneyimini paylaştı; tahkim, arabuluculuk ve ikili adli iş birliği konuşuldu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 19:16
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 19:25
Yılmaz Tunç Doha Hukuk Forumu'nda: Türkiye'nin Dijital Yargı Tecrübesi Öne Çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Doha Hukuk Forumu'na Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyaret kapsamında katıldığı Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na iştirak etti. Forumun teması "Gelişen Trendler ve Gelecek Vizyonları" olarak belirlendi.

Bakan Tunç, forumla ilgili değerlendirmesinde, ele alınan konuların önemine değinerek, "Özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli yasal düzenlemeler burada tartışılıyor. Ülkemizde bu anlamda önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştik." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve dijitalleşmenin hukuk alanındaki gerekliliklerine dikkat çeken Tunç, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini vurguladı: "Yine teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeyle beraber hukuk alanında da iyileştirmeler, geliştirmeler gerekiyor. Bu anlamda Türkiye’nin tecrübesi önemli. Türkiye, dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı. Özellikle teknolojinin yargı hizmetlerinde kullanılmasıyla ilgili olarak Ulusal Yargı Ağı Projemiz dünya çapında bir proje."

Forumda Tahkim ve Arabuluculuk Öne Çıktı

Bakan Tunç, forumda ele alınan başlıklardan birinin de tahkim ve arabuluculuk olduğunu belirterek, farklı ülkelerin adalet bakanlarının bulunduğu etkinlikte Türkiye'nin uygulama ve deneyimlerini paylaştığını söyledi. "Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz yeni yasal düzenlemeler ve diğer tahkim, arabuluculuk gibi konularda tecrübe paylaşımını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Katarlı Mevkidaşıyla İkili Görüşme

Tunç, Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı ve Türkiye ile Katar Adalet Bakanlıkları arasında kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Görüşmede Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Sayın Tamim arasında çok büyük bir dostluk ilişkisi var. Bizler de adli iş birliğimizi daha ileriye taşımak için çaba gösteriyoruz" dedi. Ayrıca toplantıda iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Büyükelçilik Ziyareti

Katar programı kapsamında Tunç, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu'dan ülkede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ADALET BAKANI TUNÇ, KATAR’DA

ADALET BAKANI TUNÇ, KATAR’DA

ADALET BAKANI TUNÇ, KATAR’DA

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel: "İBB Kreş Görüntülerinde Hiçbir Olumsuzluk Yok" — CHP'den Uyuşturucu ve Gençlik Mesajı
2
Göktaş: Çocukları Koruma İçin Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi
3
Beyaz Saray: İran'da 800 idam durduruldu
4
Erdoğan'dan Sert Eleştiri: Her İyi İşi Taşlamaktan Keyif Alan Kesim Var
5
Kacır: Savunma sanayimizin ihracatı 10 milyar doları aştı
6
Trump, Maduro’nun USS Iwo Jima’daki Fotoğrafını Paylaştı
7
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Aynularab’a 11 Tır Yardım Sürecek, "Terörsüz Türkiye" Vurgusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları