Yumaklı’dan CHP’li belediyelere su eleştirisi: "İsimlerini söylemeyeyim"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu’da katıldığı AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısında CHP’li belediyelere yönelik sert eleştirilerde bulundu ve bölge yatırımlarını anlattı.

AK Parti’nin 24 yıllık serüveni ve siyasi duruş

Halk Eğitim Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Yumaklı, AK Parti’nin son 24 yıldaki dönüşümünü vurgulayarak partinin vizyoner politikaları sayesinde Türkiye’yi istikrar ve güven abidesine dönüştürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğanı partinin önderi olarak nitelendiren Yumaklı, Mayıs 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerinde muhalefete yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Bayrak, sınır güvenliği ve bölgesel mesaj

Yumaklı, Nusaybin-Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınadı ve bayrağın millet için taşıdığı anlamı vurguladı: "Dünyanın hiçbir yerinde, bizim ülkemizden başka bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez... Bu yüzdendir ki bizim için ay yıldızlı bayrak yere düşecek bir alamet değil, uğruna şehit olunacak bir şereftir."

Terörle mücadele ve bölgesel süreçlere değinen Yumaklı, Türkiye’nin hem askeri hem diplomatik yöntemlerle güvenliği sağlamaya çalıştığını belirtti ve "iç cepheyi kuvvetlendirmek bizim için olmazsa olmazdır" sözleriyle ulusal birlik çağrısında bulundu.

Kastamonu yatırımları: Sağlık, sanayi ve tarım

Yumaklı, Kastamonu’ya yapılan yatırımları rakamlarla anlattı: "250 yataklı fizik, tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz 2 milyar liralık bir bedelle tamamlandı. 29 Aralık’ta hizmete başladı." Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi için emek harcandığını, imar planlarının tamamlandığını ve bölgenin istihdam sağlayacağını söyledi.

Üniversite hastanesi yatırımı hakkında da bilgi veren Yumaklı, "Kastamonu Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi bu yıl yatırıma alındı. Toplam yatırım bedeli 3,5 milyar lira. Bu yıl 350 milyon liralık bir ödenek aktarıldı" dedi. Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile tarım lisesi projelerinin de takibinde olduklarını belirtti.

Tarım ve su yatırımlarını aktaran Yumaklı, Kastamonu’ya son 23 yılda yapılan toplam yatırımı 74 milyar liralık olarak ifade etti. "Özellikle 145 tane su ve sulama alanında tesis hizmeti alındı. Bu tesislerle beraber 255 bin dönümlük alan sulamaya açıldı. Bunun her yıl Kastamonu ekonomisine katkısı 2,6 milyar lira. Kastamonu’da desteklenen proje sayısı 17 bin 292 adet." şeklinde konuştu.

CHP’li belediyelere sert eleştiri: "Çeki düzen versinler"

Son dönemde yaşanan su problemleriyle ilgili olarak Yumaklı, CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerini net bir dille dile getirdi: "Ben her ne kadar bu memleketin bir evladı olsam da Türkiye’nin bir bakanı olarak yerel tartışmalara girmemeye gayret ediyorum... Maşallah son dönemde bir de buna beceriksizlikleriyle susuzluğu eklediler. Çöp, çamur, çukur, susuzluk, bir tane daha var ve yolsuzluk. Bunların hepsi bize bir tek şeyi ifade ediyor."

Yumaklı sözlerini sürdürerek, "Ben isimlerini söylemeyeyim, onlar kendilerini biliyor. Bir an önce kendilerine çeki düzen versinler ve lütfen memleketlerine, milletlerine hizmet etsinler, bu vatandaşı hizmetlerden mahrum etmesinler" ifadelerini kullandı. Vatandaşları verilen sözleri yakından takip etmeye çağırdı ve yöneticilerin başarısızlıklarına hoşgörü gösterilmeyeceğini vurguladı.

Toplantı mesajı: Yumaklı, hem yatırımların takibi hem de yerel yönetimlerin hizmet üretme sorumluluğu konusunda kararlı bir duruş sergiledi; güvenlik ve birlik vurgusunu yineledi.

