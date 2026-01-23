Yumaklı’dan CHP’li belediyelere su eleştirisi: "İsimlerini söylemeyeyim"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu’da CHP’li belediyeleri içme suyu sorunları ve yönetim beceriksizliğiyle eleştirirken yatırımları ve güvenlik politikalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:54
Yumaklı’dan CHP’li belediyelere su eleştirisi: "İsimlerini söylemeyeyim"

Yumaklı’dan CHP’li belediyelere su eleştirisi: "İsimlerini söylemeyeyim"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu’da katıldığı AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısında CHP’li belediyelere yönelik sert eleştirilerde bulundu ve bölge yatırımlarını anlattı.

AK Parti’nin 24 yıllık serüveni ve siyasi duruş

Halk Eğitim Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Yumaklı, AK Parti’nin son 24 yıldaki dönüşümünü vurgulayarak partinin vizyoner politikaları sayesinde Türkiye’yi istikrar ve güven abidesine dönüştürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğanı partinin önderi olarak nitelendiren Yumaklı, Mayıs 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerinde muhalefete yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Bayrak, sınır güvenliği ve bölgesel mesaj

Yumaklı, Nusaybin-Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınadı ve bayrağın millet için taşıdığı anlamı vurguladı: "Dünyanın hiçbir yerinde, bizim ülkemizden başka bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez... Bu yüzdendir ki bizim için ay yıldızlı bayrak yere düşecek bir alamet değil, uğruna şehit olunacak bir şereftir."

Terörle mücadele ve bölgesel süreçlere değinen Yumaklı, Türkiye’nin hem askeri hem diplomatik yöntemlerle güvenliği sağlamaya çalıştığını belirtti ve "iç cepheyi kuvvetlendirmek bizim için olmazsa olmazdır" sözleriyle ulusal birlik çağrısında bulundu.

Kastamonu yatırımları: Sağlık, sanayi ve tarım

Yumaklı, Kastamonu’ya yapılan yatırımları rakamlarla anlattı: "250 yataklı fizik, tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz 2 milyar liralık bir bedelle tamamlandı. 29 Aralık’ta hizmete başladı." Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi için emek harcandığını, imar planlarının tamamlandığını ve bölgenin istihdam sağlayacağını söyledi.

Üniversite hastanesi yatırımı hakkında da bilgi veren Yumaklı, "Kastamonu Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi bu yıl yatırıma alındı. Toplam yatırım bedeli 3,5 milyar lira. Bu yıl 350 milyon liralık bir ödenek aktarıldı" dedi. Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile tarım lisesi projelerinin de takibinde olduklarını belirtti.

Tarım ve su yatırımlarını aktaran Yumaklı, Kastamonu’ya son 23 yılda yapılan toplam yatırımı 74 milyar liralık olarak ifade etti. "Özellikle 145 tane su ve sulama alanında tesis hizmeti alındı. Bu tesislerle beraber 255 bin dönümlük alan sulamaya açıldı. Bunun her yıl Kastamonu ekonomisine katkısı 2,6 milyar lira. Kastamonu’da desteklenen proje sayısı 17 bin 292 adet." şeklinde konuştu.

CHP’li belediyelere sert eleştiri: "Çeki düzen versinler"

Son dönemde yaşanan su problemleriyle ilgili olarak Yumaklı, CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerini net bir dille dile getirdi: "Ben her ne kadar bu memleketin bir evladı olsam da Türkiye’nin bir bakanı olarak yerel tartışmalara girmemeye gayret ediyorum... Maşallah son dönemde bir de buna beceriksizlikleriyle susuzluğu eklediler. Çöp, çamur, çukur, susuzluk, bir tane daha var ve yolsuzluk. Bunların hepsi bize bir tek şeyi ifade ediyor."

Yumaklı sözlerini sürdürerek, "Ben isimlerini söylemeyeyim, onlar kendilerini biliyor. Bir an önce kendilerine çeki düzen versinler ve lütfen memleketlerine, milletlerine hizmet etsinler, bu vatandaşı hizmetlerden mahrum etmesinler" ifadelerini kullandı. Vatandaşları verilen sözleri yakından takip etmeye çağırdı ve yöneticilerin başarısızlıklarına hoşgörü gösterilmeyeceğini vurguladı.

Toplantı mesajı: Yumaklı, hem yatırımların takibi hem de yerel yönetimlerin hizmet üretme sorumluluğu konusunda kararlı bir duruş sergiledi; güvenlik ve birlik vurgusunu yineledi.

KASTAMONU’DA KONUŞAN TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, İÇME SUYU SORUNLARIYLA İLGİLİ CHP'Lİ...

KASTAMONU’DA KONUŞAN TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, İÇME SUYU SORUNLARIYLA İLGİLİ CHP'Lİ BELEDİYELERİ ELEŞTİREREK, "BEN İSİMLERİNİ SÖYLEMEYEYİM, ONLAR KENDİLERİNİ BİLİYOR. BİR AN ÖNCE KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİNLER VE LÜTFEN MEMLEKETLERİNE, MİLLETLERİNE HİZMET ETSİNLER, BU VATANDAŞI HİZMETLERDEN MAHRUM ETMESİNLER" DEDİ.

KASTAMONU’DA KONUŞAN TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, İÇME SUYU SORUNLARIYLA İLGİLİ CHP'Lİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'li Yalçın: Suriye'de terör devleti tasfiye aşamasında
2
İnegöl'de Alanyurt'a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İçin Çalışmalar Başladı
3
Cevdet Yılmaz Başkanlığında 2026 Eylem Planı İzleme Toplantısı — Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumarla Mücadele
4
Davut Gürkan: İyi ki AK Parti, iyi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var - Mustafakemalpaşa ziyareti
5
Bakan Ali Yerlikaya 81 İl Valisiyle Çevrim İçi Koordinasyon Toplantısı — Terör, Uyuşturucu, Trafik
6
Yerlikaya 81 İl Valisiyle Çevrim İçi Koordinasyon Toplantısı: Terör, Uyuşturucu, Trafik
7
Vietnam'da To Lam yeniden Genel Sekreter seçildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları