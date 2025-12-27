Kanada’dan Ukrayna’ya 2,5 milyar dolar ek ekonomik yardım

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna'ya yönelik yeni destek paketini açıkladı. Carney, hem askeri yardımların artırıldığını hem de ekonomik destek sağlanacağını duyurdu.

Carney: Yeniden inşa için finansmanın önünü açacağız

Basına yapılan ortak açıklamada Carney, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Ukrayna için ilave askeri destek ile 2,5 milyar dolar tutarında ek ekonomik yardım açıklıyoruz. Bu ekonomik yardım, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan finansmanın önünü açarak yeniden inşa sürecinin başlamasına katkı sağlayacaktır".

Carney ayrıca, "Devlet Başkanı Zelenskiy’in liderliğinde adil ve kalıcı bir barışın mümkün olmasına yönelik koşullar oluşuyor. Fakat bunun olması için Rusya’nın da buna istekli olması gerekiyor. Ancak Kiev’e yönelik saldırılar ve gece boyunca tanık olduğumuz barbarlık, bu zor dönemde Ukrayna’nın yanında olmamızın ve adil ve kalıcı bir barış ile gerçek bir yeniden inşa süreci için gerekli koşulları oluşturmamızın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Zelenskiy: Saldırılar barış çabalarına yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Florida’da ABD Başkanı Donald Trump ile yarın gerçekleştireceği görüşme öncesi Kanada’da Carney ile bir araya geldi. Ortak basın açıklamasında Zelenskiy, Rusya’nın son saldırısını sert sözlerle eleştirdi:

"Rusya, 500’den fazla insansız hava aracı (İHA) ve onlarca füze ile çok ağır bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı, bir kez daha Rusya’nın barış çabalarımıza verdiği yanıt olmuştur. Bu durum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış istemediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Oysa biz barış istiyoruz".

Zelenskiy ayrıca, "Putin, bunu kamuoyu önünde söylemekten çekiniyor ancak atılan adımları görüyoruz. Bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Rusya üzerinde baskı oluşturacak adımlara ve Ukrayna’ya daha fazla desteğe ihtiyacımız var" çağrısında bulundu ve son haftalardaki diplomatik ilerlemelere rağmen hava savunması ihtiyacının sürdüğünü vurguladı.

Gelecek görüşmeler ve diplomasi

Carney, Zelenskiy ile yapacakları ikili görüşmenin ardından Gönüllüler Koalisyonu’nda yer alan Avrupalı liderlerle ortak bir telefon görüşmesi planlandığını açıkladı. Zelenskiy de bugün Avrupalı liderlerle ortak bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini ve "Yarın Başkan Trump ile çok önemli ve yapıcı bir görüşmem olacak" dedi.

Haberde ayrıca, ABD’nin daha önce sunduğu 28 maddelik barış planı ile ilgili tartışmalar ve Cenevre, Berlin ile Miami’de yürütülen müzakerelere değinildi. Bu süreçte planın revize edilerek 20 maddelik bir güncellemeye yaklaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.

