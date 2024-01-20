30-35-40 yaş arası kadınlara kritik uyarı! Bu önerilere kulak verin

Çocuk sahibi olmuş 30 yaşından büyük kadınları ilgilendiren haber geldi. Bu öneriler doğurganlığı artırdığı belirtilirken kadınların anne olma yolunda dikkat etmesi gerekenler haberimizde yer almaktadır.

30-35-40 yaş arası kadınlara kritik uyarı! Bu önerilere kulak verin
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Bir kadının yaşayabileceği en büyük mutluluk anne olmak olarak adlandırılırke çocuk sahibi olmak için dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Beslene alışkanlıklarından egzersiz konularına kadar her şeye dikkat edilmesi gerekiyor.

KİLO ARTIŞINA DİKKAT
Aşırı kilonun zararları olduğu gibi zayıf olmakta gebelik şansını azaltmaktadır. Düzensiz adet görme, adet gecikmeleri, yumurtlama bozuklarına neden olurken adet görülmediği durumlarda ise hamile kalma şansı en aza iner. Obezite, kısırlık gestasyonel diyabet, preeklampsi gibi riskleri beraberinde getirirken hedefin hamilelik öncesi ya da sırasında normal vücut ağırlığına gidilmesi gerekiyor.

hamilelik
EGZERSİZ YAPARKEN ZORLANMAYIN
Hareketsizlik zararlı olduğu gibi egzersiz yaparken zorlanmalarda hamilelik şansını düşürür. Yoğun egzersiz, yumurtaların yumurta üretmesini ve salmasını zorlaştırır. Güçlü koşu, yüzme ve bisiklet binme, bir kadın sağlıklı kilo alsa bile hamilelik şansı zorlaşır.
Anne olmak için ertelemeler yapanlara dikkat. 30'lu yaşların sonlarına gelindiğinde 20'li yaşların başındakinin yarısı kadar doğurganlık söz konusudur. Erkekler de bunu bilmesi gerekirken yaşla beraber sperm sayısında azalmalar yaşanır.

ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURUN
Sigara bir kadının hamile kalmasını engellerken bebek sahibi olmak isteyenlerin bu alışkanlıktan uzak durması gerekir. Günde 10 sigara hamilelik şansını azaltırken fallop tüplerinde ve rahim ağzında düşük yapma şansını ise artırır.

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