Akciğerini seven bundan uzak dursun! Bir daha nefes alamayabilirsiniz

Sağlık uzmanları, e-sigara kullanımının potansiyel tehlikeleri konusunda yeniden uyarıda bulunuyor. Prof. Dr. Akgün'ün yaptığı yazılı açıklamaya göre, e-sigaraların daha az zararlı olduğu iddialarının aksine, bu cihazların farklı miktarlarda nikotin ve zararlı kimyasallar içerdiği belirlendi. Hatta bazı nikotinsiz olarak tanıtılan ürünlerin dahi nikotin içerdiği tespit edildi. E-sigaralar, kullanıcıların soluduğu aerosolleri oluşturmak için bir sıvıyı ısıtan elektronik cihazlardır. Bu cihazlar genellikle bir güç kaynağı, sıvı dolu bir kartuş veya tank ve bir ısıtma elemanı içermektedir. Uzmanlar, özellikle gençler arasında popüler olan bu ürünlerin sağlık üzerindeki etkilerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr. Akgün konuya dair şu açıklamalarda bulunuyor:

"Bu cihazlar, kullanıcıların soluduğu aerosolleri oluşturmak için bir sıvıyı ısıtır. Bir güç kaynağı, sıvıyla dolu bir kartuş veya tank gibi bir kap ve bir ısıtma kaynağı içerir. Daha az zararlı olduğu iddia edilen tüm e-sigaraların, farklı miktarlarda nikotin ve zararlı kimyasallar içerdiği tespit edilmiş. Bazı nikotinsiz olarak tanıtılan ürünlerin dahi nikotin içerdiği ortaya çıkmıştır."

E-Sigaraların Evrimi: İlk Nesilden Yüksek Nikotinli Modellere

Tütün endüstrisi, e-sigara teknolojisinde önemli bir evrimin eşiğinde. Prof. Dr. Akgün'ün belirttiğine göre, ilk nesil e-sigaralar geleneksel sigaralara benzerken, zaman içinde bu benzerlikten uzaklaşarak, kullanıcıları daha yüksek nikotin dozlarına maruz bırakan yeni modellere dönüştü. Piyasaya sürülen son cihazlar, sıvı nikotin yerine nikotin tuzları kullanıyor ve bu da tek kullanımlık ürünlerde, örneğin Puff bar gibi, yüksek miktarda nikotin ve zararlı kimyasalların varlığına yol açıyor. "Daha az zararlı" olarak pazarlanan bu ürünler, aslında kullanıcıları yeni bir nikotin bağımlılığına sürükleyerek, geleneksel sigara kullanımını artırıyor. Özellikle gençler arasında e-sigara kullanımının, geleneksel sigara kullanımını üç katına çıkardığı gözlemleniyor. Akgün açıklamasında:

"E-sigaralar, zamanla sigaralardan farklılaşmaya başladı. Önceki modellerde bulunan sıvı nikotin yerine daha yüksek dozda nikotin salınımı sağlayan nikotin tuzları kullanılan cihazlar piyasaya sürüldü. Örneğin, tek kullanımlık Puff bar gibi bu cihazlar, yüksek miktarda nikotin ve birçok zararlı kimyasal içerebiliyor. 'Daha az zararlı' olduğu iddia edilen e-sigaralar, aslında yeni bir nikotin bağımlılığına yol açarak, sonrasında geleneksel sigaralarla birlikte kullanılmaktadır. Gençler arasında e-sigara kullananların geleneksel sigara kullanımının 3 kat arttığı gözlemlenmiştir." ifadelerini kullanıyor.





E-Sigaraların Gizli Tehlikesi: Zararlı Kimyasallar ve Ağır Metaller

Elektronik sigaraların sağlık üzerindeki etkileri, içerdikleri zararlı maddelerle bir kez daha mercek altına alınıyor. Yapılan araştırmalar, e-sigaraların basit bir buhar mekanizmasından çok daha fazlasını barındırdığını ortaya koyuyor. Propilen glikol, gliserin, etilen alkol gibi kimyasalların yanı sıra, civa, kurşun, nikel ve krom gibi ağır metaller; e-sigaraların içeriğinde bulunan tehlikeli bileşenler arasında yer alıyor. Bu cihazlar, genellikle nikotin ve bazen esrar (cannabis) içeren 80'den fazla zararlı kimyasal ve 16 binden fazla çeşitte aromayla dolu. Dahası, e-sigaraların sıvı içeriğiyle temas eden metal parçalar ısındıkça, sıvıyla kimyasal reaksiyonlara girerek dezenfektan maddelerde bulunan karbonil bileşikleri gibi zararlı ürünler üretebiliyor. Bu durum, kullanıcıların bilinçsizce yüksek risklerle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Akgün açıklamasında:

"Elektronik sigara temel olarak propilen glikol ve/veya gliserin, etilen alkol, polietilen glikol, diasetil, E vitamini asetatı, dietilen glikol gibi kimyasallar, civa, kurşun, nikel, krom gibi ağır metaller; genellikle nikotin ancak bazen esrar (cannabis) gibi 80'den fazla zararlı kimyasal ve 16 binden fazla çeşitte aromalar içerir. Ayrıca e-sigaraların sıvı içeriğiyle temas eden metal parçaları ısındıkça, sıvıyla kimyasal reaksiyonlara girebilir ve dezenfektan maddeler gibi karbonil bileşikleri üretebilir." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Akgün'ün vurguladığı üzere, e-sigara kullanımı, solunum yollarında meydana gelen daralmalarla ilişkilendirilerek, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım ve kronik bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarının yanı sıra amfizem riskini de yükseltiyor. Bu durum, tedavi edilemez akciğer zararlarına ve hatta ölümcül sonuçlara sebebiyet verebilir.

Yasaklara Rağmen Gençlerin Erişiminde: Puff Bar Tehlikesi

Türkiye'de yasalarla satışı yasaklanmış olmasına karşın, gençler arasında hızla yayılan ve kolayca temin edilen puff barlar, sağlık uzmanlarını alarma geçirdi. Denetim mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle, bu ürünlerin içeriğinde ne olduğu büyük bir muamma. Uzmanlar, içerisinde esrar maddesi tespit edilen puff barların tek kullanımının dahi gençlerde akut psikoz vakalarına yol açarak acil servis başvurularını artırdığına dikkat çekiyor. Toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturan bu durum, yetkililerin daha etkin önlemler alması gerektiğini gözler önüne seriyor.