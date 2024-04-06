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Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntemle beyaz saçlar kendi rengine dönecek

Beyaz saçlarından şikayetçi olanlar çözüm önerileri aramaya devam ederken doğal yöntemler araştırılıyor. Beyaz saçları genetik faktörler, yaşlanma, stres ya da beslenme üzerinden meydana gelirken kapatmak için yapılması gerekenler haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 17:59
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntemle beyaz saçlar kendi rengine dönecek

Beyaz saçlar bazı kişilerin estetik sorunu haline gelirken boya yapmak yerine doğal yöntemler tercih edilmektedir. Beyaz saçlar nasıl kapatılır, doğal yöntemler nelerdir? İşte beyaz saçlarınızdan kurtulmak için yapılması gerekenler...
beyaz saçlara doğal çözüm
BEYAZ SAÇLARI DOĞAL YÖNTEMLERLE KAPATMA
-Kahverengi ya da siyah ceviz kabuğu kullanılan yöntemlerden olurken haşlanarak elde edilen su ile saçlarınızı yıkayın. Beyaz saçların rengini koyulaştırmak için kapatıcı etkisi yaratır.
-Karanfil yağı ve hindistan cevizi yağı karışımı beyazlar üzerinde etkili yöntemdir. Bu yöntem saç derisini beslerken beyaz saçları koyulaştırır.
-Doğal boyama olarak kına tercih edilirken dikkatli olunması gerekir. Kınanın saç renginizi değiştireceği gibi önceden araştırılma yapılması öneriliyor.
-Karbonat ve limon karışımı beyaz saçlara uygulanırken daha az belirgin olmasında etkili olur.

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