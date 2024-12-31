Almanya'da Felç Geçiren Ümit Kaya, Düzce'de Yürümeyi Başardı

Almanya'da Felç Geçiren Ümit Kaya, Düzce'de Yeniden Yürümeye Başladı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde tedavi gören 45 yaşındaki Ümit Kaya, Almanya'da geçirdiği felç sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Akraba ziyareti için gittiği Almanya'da, 2023 yılında havaalanında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kaya'ya yapılan tetkiklerde spastisite teşhisi konulmuştu.

Almanya'da 20-25 günlük tedavi sürecinin ardından, yürüme, konuşma ve hareket yeteneğinde kayıplar yaşayan Kaya, tedavisine Türkiye'de devam etme isteğiyle Düzce'ye döndü. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde, ağustos 2022'de başlayan tedavi sürecinde, sedyeyle girdiği hastaneden yürüyerek çıkma anı onun için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Ümit Kaya'nın Tedavi Süreci ve Başarı Hikayesi

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Almanya'da havaalanında fenalaştım. Hastanede spastisite teşhisi koyuldu. Bana, 'Yürüyemezsin' denildi. Moralım çok bozuldu ama şimdi yürümeye başladım" dedi.

Kaya, tedavisi sırasında ilk günden itibaren büyük bir destek aldığını ifade ederek, "Burada fizyoterapistlerin desteği sayesinde yürüteçle gezmeye, ardından yürümeye başladım. Allah, burada çalışan herkesten razı olsun. Tedavi mükemmel, burada insanların davranışı gerçekten çok farklı" diye ekledi.

Uzman Fizyoterapistin Değerlendirmesi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi eden fizyoterapist Zafer Menteş, Kaya'nın ilk geldiğinde ciddi yürüme güçlüğü çektiğini belirtti. Menteş, "Ayak bileğini yukarı kaldıramıyordu, dizini bükemiyor, omzunu da 90 dereceden fazla kaldıramıyordu. Ancak şu anda ayak bileği çok iyi durumda, dizini bükebiliyor ve omzunu 180 derece kaldırabiliyor" ifadesinde bulundu.

Ümit Kaya'nın yaşadığı bu başarı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nün kaliteli ve etkili tedavi hizmetlerinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Akraba ziyareti için gittiği Almanya'da felç geçiren 45 yaşındaki Ümit Kaya, Düzce'de gördüğü tedaviyle vücudunun bir kısmında kaybettiği hareket kabiliyetini yeniden kazandı.

Akraba ziyareti için gittiği Almanya'da felç geçiren 45 yaşındaki Ümit Kaya, Düzce'de gördüğü tedaviyle vücudunun bir kısmında kaybettiği hareket kabiliyetini yeniden kazandı.