Antalya'da 5. Uluslararası Uterus Nakli (ISUTx) Kongresi — 2-3 Ekim

Akdeniz Üniversitesi, 2-3 Ekim'de Antalya'da '5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği (ISUTx) Kongresi'ne ev sahipliği yapacak; yaklaşık 100 bilim insanı katılacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:58
Antalya'da 5. Uluslararası Uterus Nakli (ISUTx) Kongresi — 2-3 Ekim

Antalya'da 5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği (ISUTx) Kongresi Başlıyor

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 2-3 Ekim'de

Akdeniz Üniversitesi, 2-3 Ekim tarihlerinde Antalya'da "5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği (ISUTx) Kongresi"ne ev sahipliği yapacak. Kongre, kent merkezindeki bir otelde düzenlenecek.

Kongre, dünyada 140'tan fazla rahim nakli ve 70'in üzerinde doğum gerçekleştirilen alanda düzenlenen en önemli bilimsel etkinliklerden biri olarak nitelendiriliyor.

Program kapsamında, İsveç, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Güney Kore, Brezilya ve Hindistan da dâhil olmak üzere 20'ye yakın ülkeden yaklaşık 100 bilim insanı bir araya gelecek.

Kongrede ele alınacak başlıca konular arasında canlı ve kadavra donörden uterus nakli cerrahisi, nakil sonrası gebelik ve doğum sonuçları, fertilitenin korunması ve etik tartışmalar, komplikasyonlar ve uzun dönem takip verileri yer alacak. Ayrıca deneysel yaklaşımlar, yapay uterus, yumurtalık ve uterus mühendisliği ile nakil sonrası yaşam kalitesi başlıkları da değerlendirilecek.

Kongrenin başkanlığını, dünyada ilk rahim naklini 2011 yılında gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan üstleniyor. Kongre sekreterliğini Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan yürütecek.

Etkinlikte ayrıca, Almanya'dan katılacak ve Uluslararası Uterus Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Sara Brucker de aralarında olacak.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da 5. Uluslararası Uterus Nakli (ISUTx) Kongresi — 2-3 Ekim
2
İstanbul'da Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı: Uzmanlar ve Basın Biraraya Geldi
3
Ayrık omurga hastası Yağmur'un hayali: Tek başına yürümek
4
Eskişehir'de Kalp Ritim Bozukluğu Elektriksel Ablasyon Yöntemiyle Tedavi Edildi
5
Mersin'de 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Devam Ediyor
6
Sağlık Bakanı Memişoğlu Gaziantep Şehir Hastanesini Ziyaret Etti
7
Safra kesesi taşlarından kurtulmanın doğal yolu! Sadece 7 günde taşlara elveda de

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin