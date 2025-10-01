Antalya'da 5. Uluslararası Uterus Nakli (ISUTx) Kongresi — 2-3 Ekim

Antalya'da 5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği (ISUTx) Kongresi Başlıyor

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 2-3 Ekim'de

Akdeniz Üniversitesi, 2-3 Ekim tarihlerinde Antalya'da "5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği (ISUTx) Kongresi"ne ev sahipliği yapacak. Kongre, kent merkezindeki bir otelde düzenlenecek.

Kongre, dünyada 140'tan fazla rahim nakli ve 70'in üzerinde doğum gerçekleştirilen alanda düzenlenen en önemli bilimsel etkinliklerden biri olarak nitelendiriliyor.

Program kapsamında, İsveç, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Güney Kore, Brezilya ve Hindistan da dâhil olmak üzere 20'ye yakın ülkeden yaklaşık 100 bilim insanı bir araya gelecek.

Kongrede ele alınacak başlıca konular arasında canlı ve kadavra donörden uterus nakli cerrahisi, nakil sonrası gebelik ve doğum sonuçları, fertilitenin korunması ve etik tartışmalar, komplikasyonlar ve uzun dönem takip verileri yer alacak. Ayrıca deneysel yaklaşımlar, yapay uterus, yumurtalık ve uterus mühendisliği ile nakil sonrası yaşam kalitesi başlıkları da değerlendirilecek.

Kongrenin başkanlığını, dünyada ilk rahim naklini 2011 yılında gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan üstleniyor. Kongre sekreterliğini Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan yürütecek.

Etkinlikte ayrıca, Almanya'dan katılacak ve Uluslararası Uterus Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Sara Brucker de aralarında olacak.