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Atatürk Üniversitesi'nde Nanoteknoloji, Nanotıp ve Omiks Konferansı Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta nanoteknoloji ve Omiks'in tıp alanındaki etkileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 11:54
Atatürk Üniversitesi'nde Nanoteknoloji, Nanotıp ve Omiks Konferansı Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi'nde Nanoteknoloji, Nanotıp ve Omiks Konferansı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen "Nanoteknoloji, Nanotıp ve Omiks" konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. Hacımüftüoğlu, bu bilim dallarının yalnızca tıbbın değil, tüm insanlığın geleceğini şekillendirecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Konferansa Katılım Yoğundu

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. İsmail Öçsoy, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Basri Gülbakan ve diğer akademisyenlerle öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin Bilime İlgisini Artırma Vurgusu

Rektör Hacımüftüoğlu, bu tarz etkinliklerin gençlerin bilimle olan ilgisini artırmak için büyük önem taşıdığını belirterek, "Geleceğin tedavi yöntemlerinde nanoteknoloji ön planda olacak," ifadelerini kullandı. Ayrıca, konferansın bilim dünyasına katkı sağlayacağına ve öğrencilerin bilimsel farkındalıklarını artırmak açısından değerli olduğuna dikkat çekti.

Nanoteknolojinin Sağlık Sektöründeki Dönüşümü

Konferansın özel konuğu Prof. Dr. İsmail Öçsoy, "Nanomalzemeler Çağı ve Nano Tıp" konulu sunumunda, nanoteknolojinin sağlık sektöründe sunduğu çözümleri ve gelecekteki rolünü katılımcılarla paylaştı. Öçsoy, nanoteknolojinin özellikle kanser tedavisi ve ilaç taşıma sistemlerinde avantaj sağladığını vurguladı.

Omiks Analizlerinin Rolü Artıyor

Doç. Dr. Basri Gülbakan, "Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Yeni Nesil Omiks Analizler" başlıklı sunumunda, genetik hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde omiks analizlerinin artan rolünden bahsetti. Gülbakan, omiks teknolojisinin hastalıkların moleküler düzeyde anlaşılmasına olanak tanıdığını belirtti.

Sonuç olarak, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen bu konferans, nanoteknoloji ve omiks alanındaki güncel gelişmeleri ele alarak, bilim insanlarının ve öğrencilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Atatürk Üniversitesi'nde "Nanoteknoloji, Nanotıp ve Omiks" konulu konferans gerçekleştirildi....

Atatürk Üniversitesi'nde "Nanoteknoloji, Nanotıp ve Omiks" konulu konferans gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Tıp Fakültesi ve Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda düzenlenen konferansa katılarak konuşma yaptı.

Atatürk Üniversitesi'nde "Nanoteknoloji, Nanotıp ve Omiks" konulu konferans gerçekleştirildi....

Atatürk Üniversitesi'nde "Nanoteknoloji, Nanotıp ve Omiks" konulu konferans gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Tıp Fakültesi ve Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda düzenlenen konferansa katılarak konuşma yaptı.

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