Beyin hastalıklarının teşhisi için kan testi devrimi! Beynin gizemini kan testi çözecek

Psikiyatrik ve nörolojik bozukluklar, insan beyninin karmaşıklığı nedeniyle teşhis ve tedavi edilmesi zor hastalıklardır. Ancak, Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu hastalıkların belirtilerini kan testi ile tespit edebilecek bir yöntem geliştirmeye yaklaştıklarını açıkladılar. Bu yöntem, ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilere erken müdahale imkanı sağlayabilecek çok önemli bir buluş olarak değerlendiriliyor. Peki kan testi nasıl çalışıyor? İşte detaylar...

KAN TESTİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Araştırmacılar, kan testi yönteminde, hücre dışı veziküller (HDV) adı verilen ve beyin hücrelerinden salınan küçük parçacıkları kullanıyorlar. Bu parçacıklar, beyin hücrelerinin durumunu ve işlevini yansıtan çeşitli moleküller içeriyorlar.





Bu moleküllerin seviyeleri, psikiyatrik ve nörolojik bozukluklarla ilişkili değişiklikleri gösterebiliyorlar. Araştırmacılar, kan testi ile HDV'lerin içindeki moleküllerin seviyelerini ölçerek, beyinde neler olduğuna dair bir fikir edinebiliyorlar.



KAN TESTİ HANGİ HASTALIKLARI TESPİT EDEBİLİYOR?

Araştırmacılar, kan testi yöntemini şu ana kadar şizofreni, bipolar bozukluk, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve multipl skleroz gibi hastalıklarda denediler. Yaptıkları çalışmalarda, kan testi ile HDV'lerin içindeki moleküllerin seviyelerinin, bu hastalıkların tanı kriterleri ile uyumlu olduğunu gördüler. Ayrıca, kan testi ile hastalıkların şiddetini ve ilerleme durumunu da takip edebildiklerini belirttiler.





KAN TESTİ NE ZAMAN KULLANILABİLİR OLACAK?

Araştırmacılar, kan testi yönteminin henüz klinik uygulamaya hazır olmadığını, daha fazla araştırma ve geliştirme gerektirdiğini vurguluyorlar. Ancak, kan testi yönteminin gelecekte psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların teşhis ve tedavisinde devrim yaratabileceğini umuyorlar. Kan testi yöntemi, bu hastalıkların erken teşhisini, tedavi etkinliğinin izlenmesini ve kişiye özel tedavi seçeneklerinin sunulmasını mümkün kılabilir. Bu da, ruh sağlığı sorunları yaşayan milyonlarca insanın hayat kalitesini artırabilir.