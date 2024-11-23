Biruni Üniversitesi'nden Bacak Ödemi Uyarısı: Erken Müdahale Şart

Biruni Üniversite Hastanesi'nden Önemli Bir Uyarı

Biruni Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, özellikle bacak şişmesinin vücuttaki sıvı birikiminin bir göstergesi olduğunu ve ihmal edilmesi durumunda ciddi sağlık sorunları doğurabileceğini vurguladı.

Bacak Şişmesi Belirtileri

Prof. Dr. Abacı, bacak şişmesinin (ödem) ağrı, kızarıklık, ısınma, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti. Bu semptomların varlığında erken müdahalenin büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Sağlık Sorunları ile İlişki

Şişliklerin tüm gün boyunca geçmemesi ve birden fazla bölgeye yayılması durumunda kalp, böbrek veya damarlara yönelik muayene olunması gerektiğine dikkat çeken Abacı, kanın düzgün bir şekilde dolaşmaması ve kalbin yeterli kan pompalayamaması sonucu kalp yetmezliğinin oluşabileceğini aktardı.

Ödemin Nedenleri

Kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, kalp krizi ve aşırı alkol tüketimi gibi durumlarla gelişebildiğini söyleyen Abacı, ödemin yalnızca kalp yetmezliğinden kaynaklanmadığını, pek çok farklı hastalığın da bu durumda etkili olabileceğini belirtti.

Erken Teşhis ve Tedavi

Abacı, erken teşhis ile uygun tedavi yöntemleri sayesinde hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılabileceğini ve semptomların kontrol altına alınarak yaşam kalitesinin artırılabileceğini vurguladı. Ancak, kalp yetmezliğinin genellikle kronik bir durum olduğunu ve tedavinin çoğunlukla semptom yönetimine odaklandığını belirtti.

Yaşam Tarzında Değişiklikler

Kalp yetmezliğinde tedavi hedefinin kalbin yükünü azaltarak vücuttaki sıvı birikimini engellemek olduğunu kaydeden Abacı, sıvı atıcı ilaçlar, yaşam tarzında değişiklikler, sıvı alımının kısıtlanması ve tuz tüketiminin azaltılması gibi önerilerde bulundu. Ayrıca, düzenli egzersiz yapmanın da önemli olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.