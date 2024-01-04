Bronşite birebir geliyor! Öksürüğü, ses kısıklığına doğal çözüm oluyor

Soğuk havaların gelmesiyle beraber, üst solunumla ilgili rahatsızlıklarda artmaya başladı. Vatandaşlar ishal, kabızlık gibi mide sorunları yaşadı. Üst solunum yolu enfeksiyonları en sık görülen hastalıklardan sadece bir tanesidir. Doktorun önerdiği ilaçlara ek olarak evde ıhlamur, adaçayı ve limondan hazırlayabileceğiniz şifalı bir çay içerek sorundan hızla kurtulabilirsiniz. Elbette bu aşamada doğru bitkinin yanı sıra tohum ve köklerin kullanılması çok önemlidir. Kış aylarında sık görülen viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı evde kolaylıkla hazırlanabilecek bir çay için hangi malzemeler gereklidir, nasıl yapılır? Faydaları neler? İşte haberin geri kalan kısmındaki tüm merak edilenler..

"Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri"

Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı

Şiddetli boğaz ağrısı

Geniz akıntısı

Yorgunluk ve halsizlik

Titreme

Öksürme

Boğazda kaşıntı





"Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı mucize çay"

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı ıhlamur

1 tatlı kaşığı adaçayı

1 adet limon

Çayın hazırlanışı:

Ihlamur ve adaçayı bardağa ekleyin. Sıcak su ekleyin. Bardağın kapağını kapatın 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Taze demlenmiş çayın içine de limon sıkabilirsiniz. Günde 4-6 bardak tüketebilirsiniz.

Ihlamur faydaları üÜst solunum yollarındaki enfeksiyonlarmoldukça etkilidir. Boğazı nemlendirir ve öksürüğü giderir. Sakinleştirici ve sakinleştirici özelliklere sahiptir. Antioksidan etkileri vardır. Ağrıyı hafifletici etkisi bulunmnaktadır.

Ihlamur'u kullanırken lütfen bunları aklınızda bulundurun!

Ihlamur ağacının çiçek kısmı çay yapımında kullanılır. Ihlamur ağacının şifalı kısmı çiçek kısmıdır. Aynı zamanda ıhlamurun uzun süre pişirilmemesi gerekir. Bu, ıhlamuyapraklarının içindeki maddenin kaybolmasına ve sonunda renginin kırmızıya dönmesine neden olur. Bu nedenle ıhlamuru kaynatmak yerine 5-10 dakika suda bekletin.