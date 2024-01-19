Bu meyvenin cilde yararına inanamayacaksınız! Pazarda kimse yüzüne bile bakmıyor

Doğada yer alan sayısız meyvenin sağlığa binlerce faydası olduğu biliniyor. Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, sağlığa pek çok faydası olan ve tadı tatlı şekere benzeyen meyvelerden biridir. Halk arasında 'Trabzon hurması' şeklinde bilinen taze hurmanın, içerdiği vitamin ve mineraller kuru cilde ihtiyaç duyduğu nem ve ışıltıyı sağlayabiliyor.

Cildin mat ve cansız olması, kişileri yaşından daha büyük gösterebilir. Bu nedenle cildinize doğal yollarla bakım yapmak cildinize sağlıklı, parlak ve aynı zamanda genç bir görünüm kazandırabilir. İşte cildinizin daha genç görünmesini sağlayacak hurma maskesi..





"Trabzon Hurmasının Cilde Faydaları"

Cildinize parlaklık veren C vitamini açısından zengindir. Cildi derinlemesine beslemekle kalmaz sıkılaştırır ve aynı zamanda da gençleştirir. Özellikle dudak çevresindeki kırışıklıkları ve göz çevresindeki kaz ayağını yok eder.

Saçlarınızı kökünden besleyerek sağlıklı ve saç dökülmesini önler.

Düzenli kullanımda cildinizdeki kirleri temizleyecektir.

Göz çevresindeki koyu halkalar kaybolur.

Cilt tonunu aydınlatır ve renk farklılıklarını ortadan kaldırır. Akneye eğilimli ciltlerde kullanılmamalıdır.

TRABZON HURMASI MASKE TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yaş hurma

1 yumurtanın sarısı

Yarım çay kaşığı kayısı yağı

Yarım çay kaşığı bal

1 çay kaşığı patates nişastası





Hazırlık ve uygulama:

Hurmaları soyup blenderda ince ince doğrayın, ardından diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.

Bu karışımı temiz yüzünüze üç kat halinde uygulayın ve 20 dakika kadar kurumasını bekleyin. Kuru maskeyi ılık suyla yıkayın. Bu maske haftada bir kez kullanılabilir.