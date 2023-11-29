Bunu kış boyu yiyen hastane yüzü görmüyor! Bir kuruyemişten çok daha ötesi!

Çoğunlukla lezzeti için tüketilen bu kuruyemişin aslında sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Detaylar haberimizde…







BU KIŞ BOL BOL TÜKETİN! DOKTOR DOKTOR GEZMEYE GEREK KALMAYACAK! VİTAMİN VE PROTEİN DEPOSU...

Kış mevsimi, yer fıstığı yemek için en iyi aylardan biridir. Sağlık uzmanları, bu basit atıştırmalığın yalnızca açlığı bastırmakla kalmayıp aynı zamanda şaşırtıcı çeşitlilikte besin maddeleri içerdiğini söylüyor. Yer fıstığının 7 faydasını sizlerle paylaşıyoruz.

PROTEİN DEPOSU

Yer fıstığı farklı oranlarda 20 farklı amino asit içermesi nedeniyle protein kaynağıdır. Aynı zamanda "arginin" proteininin de en büyük kaynağıdır. Arginin başta bağışıklık sistemini güçlendirmek olmak üzere vücutta birçok önemli fonksiyonu destekler.

AÇLIK DÜZENLEME

Yer fıstığında bulunan sağlıklı tekli doymamış yağlar, onları yedikten sonra tok hissetmenize neden olan hormonları uyarır. Bu, atıştırmalıklar arasında daha uzun süre tok hissetmenize ve gereksiz atıştırmalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

SAĞLIKLI CİLT

Yer fıstığı, cilt kırışıklıklarını önleyen ve çeşitli cilt hastalıklarını önleyen B3 vitamini ve niasin açısından zengindir. Ayrıca ince çizgilerin, kırışıklıkların ve hiperpigmentasyon lekelerinin azaltılmasında da etkilidir.

KANSERE KARŞI KORUMA

Bitki sterolleri açısından zengin olan yer fıstığı, özellikle prostat tümörlerinin büyümesini %40'a kadar engelleyebilir ve kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılma oranını neredeyse yarı yarıya azaltabilir. Ayrıca resveratrol içeriği kanser hücrelerinin çoğalmasını etkili bir şekilde engelliyor ve kan akışını engelliyor.

ÇOCUK SAĞLIĞI

Yer fıstığı bol miktarda kaliteli protein içeren ve çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunan bir atıştırmalıktır. Kasları destekler, fiziksel aktivite sonrası iyileşmeyi destekler ve fiziksel gelişimi destekler.

BİLİŞSEL BOZULMAYI ÖNLER

Yer fıstığı, Alzheimer hastalığı ve yaşa bağlı bilişsel gerileme riskini azaltan niasin, resveratrol ve E vitamini içerir. Bu faktörler beyin sağlığını destekleyerek bilişsel gerilemeye karşı koruma sağlayabilir.

GEBELİKTE YARDIMCI

Folik asit, özellikle hamilelik sırasında nöral tüp defekti riskini azaltan önemli bir besindir. Yer fıstığı, hamilelik sırasında anne ve çocuğun sağlığına katkıda bulunan zengin bir folik asit kaynağıdır.