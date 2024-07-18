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Bunu öğrenince saç boyamayı bırakacaksınız! Milyonlarca kadının tehlikeden haberi yok

Çoğunlukla saç rengini değiştirmek ya da beyaz alanları kapatmak için kullanılan saç boyaları görsel bir fark yaratsa da sağlığımız üzerinde beklenmedik etkiler yaratabilir. Saçlarınızı sık sık boyamanın yaratabileceği zararları özetledik.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 21:18
Bunu öğrenince saç boyamayı bırakacaksınız! Milyonlarca kadının tehlikeden haberi yok

Saç boyama birçok insanın görünüşünü değiştirmesinin yaygın bir yoludur, ancak bunu düzenli olarak kullanmak saçınız ve genel sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Daha çok, amonyak ve hidrojen peroksit adıyla bilinen sert kimyasallar saçınızı kurutup kırılgan hale getirebilir.

SAÇLARDA HASAR YARATMA

Özellikle amonyak ile hidrojen peroksit adı ile tanımlanan sert kimyasallar içeriği olan saç boyalarının sık kullanılması saçlarınıza zarar verebilir. Bu kimyasallar saçınızın doğal yağlarını soyar ve saçınızın nemli ve korunmasını sağlayan unsurları yok ederek saçınızı kuru, kırılgan ve kırılmaya yatkın hale getirir.

KAFA DERİSİNDE İRRİTASYON

Saç rengindeki kimyasallar saç derinizi tahriş ederek kaşıntıya, kızarıklığa ve iltihaplanmaya neden olabilir. Bazı kişilerde kafa derisinin şişmesi ve aynı zamanda da kabarcık oluşumu gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir.

ALERJİK REAKSİYON

Bunu öğrenince saç boyamayı bırakacaksınız

Saç boyaları genel olarak hassas kişilerde alerjik bazı reaksiyonlara neden olabilen parafenilendiamin (PPD) ve persülfatlar gibi alerjenleri içerir. Semptomlar hafif kaşıntılar ve döküntüden dolayı da şiddetli şişlik ve nefes alma zorluğuna kadar değişir.

SAÇIN İNCELMESİ VE DÖKÜLMESİ

Aşırı saç boyama, saç köklerini zayıflatabilir, bu da saçların incelmesine ve sonucunda ise saç dökülmesine neden olabilir. Saç boyalarındaki kimyasallar saçın büyümesindeki döngüsünü bozabilir ve saç köklerine zarar vererek saçınızı kırılmaya ve saç dökülmesine karşı daha duyarlı hale getirebilir.

KANSER RİSKİ

Bazı araştırmalar saç boyalarındaki bazı kimyasallarla kanser riskinin arasında bir bağlantı olabileceğini öne sürüyor, ancak kesin kanıt için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Aromatik aminler gibi bazı kalıcı saç boyalarındaki bileşenlerin potansiyel olarak kanserojen olduğu tespit edilmiştir.

KURULUK VE SAÇLARIN KABARMASI

Kimyasal işlemler saçınızın doğal nemini kaybederek kurumasına, matlaşmasına ve elektriklenmeye yatkın hale gelmesine neden olur. Bu durum saç bakımını ve şekillendirmeyi zorlaştırır ve saçınıza daha fazla zarar verebilecek ek ürünlerle ve saç şekillendirme araçlarının kullanımını gerektirebilir.

Bunu öğrenince saç boyamayı bırakacaksınız

AŞIRI İŞLEM

Sık sık saç boyamak saç yapısını zayıflatır ve kimyasalların kümülatif etkisi saç yapısına zarar verebilir. Aşırı işlem görmüş saçlar daha fazla hasara karşı daha hassastır ve sağlığı ve canlılığını geri kazandırmak için yoğun bakımlar gerektirebilir.

DOĞAL SAÇ RENGİ KAYBI

Saçınızı sürekli boyamak saçınızın doğal pigmentini kalıcı değiştirebilir. Bu, saçınızın orijinal rengini geri kazanmasını zorlaştırabilir ve saç boyalarının veya renk düzeltme tedavilerinin sürekli kullanımını gerektirebilir.

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