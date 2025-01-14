ÇAKÜ ve KAEÜ’lü Akademisyenlerin Meme Kanseri Üzerine Çalışması Umut Vaadediyor

Akademisyenler, Meme Kanseri ile Savaşta Yeni Bir Umut Sunuyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademisyenleri, gerçekleştirdikleri meme kanseri araştırmasıyla önemli bir başarıya imza attı. Sentezledikleri bakır komplekslerini içeren yeni bir bileşik yardımıyla kanserli hücrelerin laboratuvar ortamında büyümesini durdurmayı başardılar.

Üniversiteler Arası İşbirliği

ÇAKÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Yüksektepe Ataol, çalışmanın detaylarını paylaştı. Ekipte; kimyagerlerden, biyologlardan ve fizikçilerden oluşan bir grup bulunduğunu belirten Ataol, bu konudaki çalışmalara uzun süredir odaklandıklarını vurguladı:

"Hidrazon ve metal komplekslerinin antibakteriyel ve antikanser etki potansiyeli üzerinde önemle durduğumuz bir alandı. Bu nedenle, hidrazon bileşiğini içeren bakır bazlı yeni bir bileşik sentezledik. Bu bileşiğin etkilerini, dünya genelinde ciddi sağlık tehditleri oluşturan bakterilere karşı ve antikanser çalışmalarında değerlendirdik."

Bakırın Önemli Rolü

Ataol, bakırın insan vücudundaki önemli elementlerden biri olduğunu belirterek, bakır komplekslerinin yan etkilerinin düşük olduğunu ve hücresel direnç gösterme riskinin az olduğunu ifade etti:

"Bakır komplekslerinin meme kanseri tedavisinde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Biz de bu bileşikleri sentezleyerek, yeni bir ilaç geliştirme yolunda önemli bir adım attık."

Laboratuvar Sonuçları ve Gelecek Hedefleri

Yapılan çalışmanın yalnızca laboratuvar ortamında gerçekleştirildiğini ve daha fazla deneme yapılması gerektiğini söyleyen Ataol, "Test sonuçlarımız, bileşiğin kanser hücrelerinin büyümesini düşük dozlarda dahi durdurabildiğini göstermekte. Ancak bu çalışmaların insan üzerindeki etkilerini görmek için daha fazla araştırma yapılması şart" dedi.

Projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirten Ataol, yerli ilaç üretimi ile Türkiye'nin ilaç sektöründe yüksek katma değerli ürünler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı:

"Yerli ilacın üretimiyle, hem ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanacak hem de maliyetler düşecek. Amacımız bu projemizi patentli üretim aşamasına taşımak ve sonuçları daha geniş bir kitleye ulaştırmak."

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) akademisyenler meme kanseri üzerine yaptıkları çalışmada kanserli hücrenin büyümesini engellemeyi başardı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) akademisyenler meme kanseri üzerine yaptıkları çalışmada kanserli hücrenin büyümesini engellemeyi başardı.