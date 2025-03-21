Çinli Bilim İnsanlarından Dil Yetisini Yeniden Kazandıran Beyin-Makine Arayüzü

Çinli Bilim İnsanları Yenilikçi Beyin-Makine Arayüzü Geliştirdi

Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen bir beyin-makine arayüzü (BMI), konuşma yetisini kaybeden hastaların yeniden iletişim kurabilmesini sağlıyor. CGTN'nin haberine göre, Çin Beyin Araştırmaları Enstitüsü (CIBR), Pekin Başkent Tıp Üniversitesi ile iş birliği yapan Xuanwu Hastanesi ve nöroteknoloji firması NeuCyber NeuroTech, geliştirdikleri BMI sisteminin klinik sonuçlarını Pekin'de düzenledikleri basın toplantısında duyurdu.

Konuşma Yetisi Yeniden Kazanıldı

Geliştirilen BMI, korteks nakli ile konuşma yetisini kaybeden bir hastanın beynine entegre edildi. Böylelikle hastanın dil aracılığıyla yeniden iletişim kurabilmesi mümkün hale geldi. NeuCyber Matrix BMI System olarak adlandırılan bu sistem, felçli hastaların bilgisayarları ve robotik kolları hareket ettirmesini de sağladı.

Klinik Sonuçlar Ümit Verici

Yapılan klinik uygulamalarda, beyin nakli yapılan hastalarda BMI kanallarının yüzde 98'inin ameliyat sonrası işlevsel olduğu gözlemlendi.

Aşamalı İyileşme Süreci

Sistem, bu ayın başında, merkezi sinir sisteminde motor hücrelerin kaybı nedeniyle konuşma yetisini kaybeden bir afazi hastasına uygulandı. BMI, hastanın yeniden iletişim kurmasına olanak sağladı. Ameliyat sonrası 14 Mart'ta dil anlama eğitimine başlayan hasta, Çince'de sıkça kullanılan 62 kelimeyi ilk 3 saat içinde anlama oranını yüzde 34 olarak kaydetti. Bu oran, o zamandan bu yana yüzde 52'ye yükseldi.

Gelecek Uygulamalar

Sistemin epilepsi, felç, omurilik sakatlıkları, ALS ve afazi hastalıkları üzerine başka klinik uygulamalarla geliştirilmesine devam edileceği belirtildi.