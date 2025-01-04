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Ebeveynlere 'Rehber Olun' Çağrısı: Ergenlikte Aile Desteği Neden Önemli?

Gaziantep Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Karadağ, ebeveynlere ergenlikte 'yönetici değil rehber olun' çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:26
Ebeveynlere 'Rehber Olun' Çağrısı: Ergenlikte Aile Desteği Neden Önemli?

Ebeveynlere Ergenlikte 'Rehber Olun' Çağrısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karadağ, ailelerin ergenlik sürecindeki çocuklarına yönetici pozisyonunda değil rehber rolünde yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Yanlış Yorumlamalara Dikkat!

Doç. Dr. Karadağ, yaptığı açıklamada, ergenlik dönemindeki bazı süreçlerin aileler tarafından yanlış yorumlanabileceğini ifade ederek, bu dönemde ergen bireyle orta yolun bulunarak iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu süreçte ebeveynlerin, çocuklarının ruhsal ve cinsel gelişimine destek sağlarken, onlara doğru bilgileri aktarması gerektiğinin altını çizen Karadağ, “Ergenlikte meydana gelen psikolojik rahatsızlık durumunda ruh sağlığı uzmanına başvurmamız önemlidir.” dedi.

Teknoloji Kullanımı Üzerine Dikkat

Teknoloji bağımlılığının yanlış yorumlanmaması gerektiğine dikkat çeken Karadağ, ergenlerin teknolojiyi uygun bir şekilde kullanmaları durumunda olumlu sonuçlar elde edebileceklerini söyledi. Karadağ, “Teknoloji bağımlılığı, sınırları belirli bir şekilde çizilmiş bir tablodur. Ergenler, teknolojiyi sosyalleşmek veya bilgi edinmek için kullanabilirler.” şeklinde konuştu.

Aile Desteği ve İlişki Gücü

Ergenlik döneminde bireyin sağlıklı bir şekilde yetişkinliğe adım atması için aile desteğinin kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Karadağ, “Aile yönetici yerine rehber olduğunda, çocukların motivasyonunu artırabilir ve onların ilgi duyduğu alanları destekleyebilir.” ifadelerini kullandı.

Karadağ, olumsuz çevre etkenleri ile mücadele eden ergenlerin ailelerinin rehberliğiyle bu olumsuz düşüncelerden kurtulma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Olumlu Yaklaşımla İletişim Kurun

Çocuklara daha iyi yaklaşılması gerektiğini dile getiren Karadağ, “Ergenlerin verdiği başkaldırılara veya derin düşüncelere saygı duyup onları anlamaya çalışarak, birlikte düşünce biçiminde desteklemek önemlidir.” dedi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karadağ, ailelerin ergenlik sürecindeki çocuklarına yönetici pozisyonunda değil "rehber" rolünde yaklaşması gerektiğini bildirdi. Karadağ, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karadağ, ailelerin ergenlik sürecindeki çocuklarına yönetici pozisyonunda değil "rehber" rolünde yaklaşması gerektiğini bildirdi. Karadağ, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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