Ege Üniversitesi'nde 14 Yıl Arayla Anne ve Kıza Kalp Nakli

Ege Üniversitesi Hastanesi ekibi, 2011'de annesi Gülüzar En'e kalp nakli yapan aynı ekip tarafından kızına da müdahale ederek genç hastayı sağlığına kavuşturdu.

Anneye Yapılan Nakil ve Hastalık Süreci

Eskişehir'de yaşayan 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Gülüzar En'e, 2009 yılında ikinci çocuğuna 6 aylık hamileyken görülen sağlık sorunları sonrası kalp yetmezliği tanısı kondu. Erken doğum yapan En'in hastalığı ilerleyince tedavi için İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

2011'de, Prof. Dr. Mustafa Özbaran başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen kalp nakli ameliyatı ile Gülüzar En sağlığına kavuştu. Ameliyatta Prof. Dr. Tahir Yağdı, Prof. Dr. Çağatay Engin ve Prof. Dr. Sanem Nalbantgil de görev aldı.

Kıza Nakil Süreci ve Ameliyat

Gülüzar En'in kızı 24 yaşındaki Burcu En, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 2022'de eğitimine başladıktan sonra kalp krizi geçirdi. Prof. Dr. Tahir Yağdı tarafından muayene edilen Burcu En'de, annesi gibi kalp yetmezliği tespit edildi.

İlaç tedavilerine rağmen durumu kötüleşen Burcu En'e yapay kalp cihazı takıldı. Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavisinin büyük kısmı yoğun bakımda süren genç hasta için beklenen nakil haberi İstanbul'dan geldi.

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın kalbi, nakil için Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla İzmir'e getirildi. Burcu En, 22 Ağustos'ta annesine nakil yapan Prof. Dr. Mustafa Özbaran'ın başkanlığındaki aynı ekibin gerçekleştirdiği kalp nakliyle sağlığına kavuştu.

Ameliyatın ardından Burcu En sağlıklı bir şekilde nefes alarak kötü günleri geride bıraktı.

Aile ve Ekibin Açıklamaları

Gülüzar En, AA muhabirine şunları söyledi: "Evladıma organ bağışı çıkınca inanılmaz sevindik. Bu müjdeli haber bir evi, bir hayatı, bir aileyi toparladı. Biz bitmiştik, mutlu olduk. Evladım bana tekrar nefes oldu. Nefesime nefes oldu. Önce nefes oldu sonra hayatım düzeldi. 2 aydır çok mutluyuz. Tüm bunlar bize organ bağışının önemini gösterdi. Lütfen organlarınızı toprak yapmayın, insanlara hayat verin, hayatlarına hayat katın. Bizler çok mutlu olduk, Rabb'im herkesten razı olsun."

Burcu En ise ekibe duyduğu güven nedeniyle nakile rahatlıkla girdiğini belirterek: "Yapamadığım şeyleri yapmaya başladım. Okulumu dondurmuştum geri döndüm. Ev işlerini daha aktif bir şekilde yapıyorum. Annem bu süreçte en büyük destekçim oldu. Kendi deneyimlerini bana aktarıyordu, dayanmam gerektiğini söylüyordu. Doktorlarımız çok başarılı, bize tekrar hayat verdi ve nefes oldu." dedi.

Prof. Dr. Çağatay Engin, ekip olarak anne ve kıza 14 yıl arayla başarılı şekilde kalp nakli yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Engin, "Öncesinde nefes darlığı nedeniyle yataktan kımıldayamayan insanın tekrar hayatın içinde kendine yer bulması, günlük ihtiyaçlarını yerine getirmesini görmek bizim için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Engin ayrıca Türkiye'de organ bağışının yeterli olmadığını, bunun nedeniyle hastaların nakil sırasında beklediğini, ancak bilinç arttıkça problemlerin azalacağını sözlerine ekledi.